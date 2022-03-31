https://ria.ru/20220331/debyurokratizatsiya-1781137832.html
Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ
Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ
Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:01
2022-03-31T18:01
2022-03-31T18:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
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миа "россия сегодня"
бизнес
союзное государство
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно развиваться, считает член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин.По его словам, процесс согласования программ Союзного Государства настолько усложнен, что люди годами пытаются их согласовать. Это касается и 28 программ, которые были одобрены в прошлом году.Говоря о деятельности Парламентского собрания, он отметил, что в рамках комиссии по бюджету и финансам в профильные министерства и ведомства регулярно направляются запросы, чтобы максимально ускорить процесс согласования.Плякин также отметил важность предоставления бизнесу "точек роста", чтобы предприниматели смогли реализовать весь свой потенциал."Власть – это хорошо, но бизнес должен быть впереди, необходимо помогать ему и поддерживать в тех направлениях, которые ему интересны", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, миа "россия сегодня", бизнес, союзное государство
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Для плодотворного развития программ Союзного государства
необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно развиваться, считает член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин.
"Для того чтобы начать реализацию намеченных программ Союзного государства, необходимо вводить в жизнь процесс дебюрократизации. Очень важный момент, наши же правила, которые мы сами устанавливаем, оказывают эффект "выстрела себе в ногу" и не позволяют двигаться активно вперед и реализовывать намеченные программы",- сказал РИА Новости Плякин в кулуарах состоявшегося в четверг на площадке МИА "Россия сегодня" российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
По его словам, процесс согласования программ Союзного Государства настолько усложнен, что люди годами пытаются их согласовать. Это касается и 28 программ, которые были одобрены в прошлом году.
"Все программы прошли подписание у глав государств, но по состоянию на сегодняшний день ни одна утвержденная программа на ратификацию не поступила. Мы очень медленно двигаемся, а такой возможности на сегодня у нас нет", - заявил парламентарий.
Говоря о деятельности Парламентского собрания, он отметил, что в рамках комиссии по бюджету и финансам в профильные министерства и ведомства регулярно направляются запросы, чтобы максимально ускорить процесс согласования.
Плякин также отметил важность предоставления бизнесу "точек роста", чтобы предприниматели смогли реализовать весь свой потенциал.
"Власть – это хорошо, но бизнес должен быть впереди, необходимо помогать ему и поддерживать в тех направлениях, которые ему интересны", - сказал депутат.