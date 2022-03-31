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Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ - РИА Новости, 31.03.2022
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Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ
Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ - РИА Новости, 31.03.2022
Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ
Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:01
2022-03-31T18:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
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миа "россия сегодня"
бизнес
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно развиваться, считает член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин.По его словам, процесс согласования программ Союзного Государства настолько усложнен, что люди годами пытаются их согласовать. Это касается и 28 программ, которые были одобрены в прошлом году.Говоря о деятельности Парламентского собрания, он отметил, что в рамках комиссии по бюджету и финансам в профильные министерства и ведомства регулярно направляются запросы, чтобы максимально ускорить процесс согласования.Плякин также отметил важность предоставления бизнесу "точек роста", чтобы предприниматели смогли реализовать весь свой потенциал."Власть – это хорошо, но бизнес должен быть впереди, необходимо помогать ему и поддерживать в тех направлениях, которые ему интересны", - сказал депутат.
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белоруссия, россия, миа "россия сегодня", бизнес, союзное государство
18:01 31.03.2022
 

Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ

CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин
Член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно развиваться, считает член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин.
"Для того чтобы начать реализацию намеченных программ Союзного государства, необходимо вводить в жизнь процесс дебюрократизации. Очень важный момент, наши же правила, которые мы сами устанавливаем, оказывают эффект "выстрела себе в ногу" и не позволяют двигаться активно вперед и реализовывать намеченные программы",- сказал РИА Новости Плякин в кулуарах состоявшегося в четверг на площадке МИА "Россия сегодня" российско-белорусского экспертно-медийного форума "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
По его словам, процесс согласования программ Союзного Государства настолько усложнен, что люди годами пытаются их согласовать. Это касается и 28 программ, которые были одобрены в прошлом году.
"Все программы прошли подписание у глав государств, но по состоянию на сегодняшний день ни одна утвержденная программа на ратификацию не поступила. Мы очень медленно двигаемся, а такой возможности на сегодня у нас нет", - заявил парламентарий.
Говоря о деятельности Парламентского собрания, он отметил, что в рамках комиссии по бюджету и финансам в профильные министерства и ведомства регулярно направляются запросы, чтобы максимально ускорить процесс согласования.
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Плякин также отметил важность предоставления бизнесу "точек роста", чтобы предприниматели смогли реализовать весь свой потенциал.
"Власть – это хорошо, но бизнес должен быть впереди, необходимо помогать ему и поддерживать в тех направлениях, которые ему интересны", - сказал депутат.
 
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