https://ria.ru/20220331/debyurokratizatsiya-1781137832.html

Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ

Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ - РИА Новости, 31.03.2022

Эксперт: дебюрократизация и помощь бизнесу помогут в реализации программ СГ

Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:01

2022-03-31T18:01

2022-03-31T18:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

миа "россия сегодня"

бизнес

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781142286_0:187:815:645_1920x0_80_0_0_9158442e90fd3a4c04cdc677194072c8.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Для плодотворного развития программ Союзного государства необходимы дебюрократизация механизмов их принятия и предоставление бизнесу возможности свободно развиваться, считает член комиссии Парламентского собрания Союзного государства по бюджету и финансам Владимир Плякин.По его словам, процесс согласования программ Союзного Государства настолько усложнен, что люди годами пытаются их согласовать. Это касается и 28 программ, которые были одобрены в прошлом году.Говоря о деятельности Парламентского собрания, он отметил, что в рамках комиссии по бюджету и финансам в профильные министерства и ведомства регулярно направляются запросы, чтобы максимально ускорить процесс согласования.Плякин также отметил важность предоставления бизнесу "точек роста", чтобы предприниматели смогли реализовать весь свой потенциал."Власть – это хорошо, но бизнес должен быть впереди, необходимо помогать ему и поддерживать в тех направлениях, которые ему интересны", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220318/mishustin-1778945720.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, миа "россия сегодня", бизнес, союзное государство