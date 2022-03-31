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Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена - РИА Новости, 31.03.2022
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Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена
Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена - РИА Новости, 31.03.2022
Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена
Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:11
2022-03-31T23:11
в мире
хантер байден
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление на сына президента США в связи с подозрениями об имеющихся в России и на Украине связях.Как говорится в сообщении, республиканцы из комитета обеспокоены "сомнительными деловыми отношениями Хантера Байдена в России и на Украине".Законодатели отметили, что причиной их обращения являются объявленные Россией 15 марта санкции, под которые попал и Хантер Байден. Республиканцы заключили, что сын президента США рассматривается со стороны РФ как "точка давления", а его включение в санкционные списки "является последним свидетельством того, что Хантер Байден действительно участвовал в бизнес-схемах с нашими противниками". Как говорится в сообщении, президент США также мог обсуждать с сыном его деловых партнеров или даже встречаться с ними.На прошлой неделе Минобороны России заявило, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
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в мире, хантер байден, сша, россия, украина
23:11 31.03.2022
 
Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена

Республиканцы из палаты представителей попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление на сына президента США в связи с подозрениями об имеющихся в России и на Украине связях.
"В письмах советнику Белого дома Дане Ремусу и архивариусу США Дэвиду Ферриеро законодатели-республиканцы рассказали о попытках Хантера Байдена извлечь выгоду из своего статуса сына президента Байдена и запросили все документы и сообщения, связанные с его бизнес-схемами", - говорится в релизе, опубликованном на сайте республиканцев из комитета палаты представителей по надзору и реформам.
Как говорится в сообщении, республиканцы из комитета обеспокоены "сомнительными деловыми отношениями Хантера Байдена в России и на Украине".
Законодатели отметили, что причиной их обращения являются объявленные Россией 15 марта санкции, под которые попал и Хантер Байден. Республиканцы заключили, что сын президента США рассматривается со стороны РФ как "точка давления", а его включение в санкционные списки "является последним свидетельством того, что Хантер Байден действительно участвовал в бизнес-схемах с нашими противниками". Как говорится в сообщении, президент США также мог обсуждать с сыном его деловых партнеров или даже встречаться с ними.
На прошлой неделе Минобороны России заявило, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.
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