Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена
Республиканцы из палаты представителей попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление на сына президента США в связи с подозрениями об имеющихся в России и на Украине связях.
"В письмах советнику Белого дома Дане Ремусу и архивариусу США Дэвиду Ферриеро законодатели-республиканцы рассказали о попытках Хантера Байдена извлечь выгоду из своего статуса сына президента Байдена и запросили все документы и сообщения, связанные с его бизнес-схемами", - говорится в релизе, опубликованном на сайте республиканцев из комитета палаты представителей по надзору и реформам.
Как говорится в сообщении, республиканцы из комитета обеспокоены "сомнительными деловыми отношениями Хантера Байдена в России и на Украине".
Законодатели отметили, что причиной их обращения являются объявленные Россией 15 марта санкции, под которые попал и Хантер Байден. Республиканцы заключили, что сын президента США рассматривается со стороны РФ как "точка давления", а его включение в санкционные списки "является последним свидетельством того, что Хантер Байден действительно участвовал в бизнес-схемах с нашими противниками". Как говорится в сообщении, президент США также мог обсуждать с сыном его деловых партнеров или даже встречаться с ними.
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