https://ria.ru/20220331/biznes-skhemy-1781183250.html

Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена

Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена - РИА Новости, 31.03.2022

Республиканцы из Конгресса попросили раскрыть бизнес-схемы Хантера Байдена

Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:11

2022-03-31T23:11

2022-03-31T23:11

в мире

хантер байден

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам просят раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена, указывая на возможное давление на сына президента США в связи с подозрениями об имеющихся в России и на Украине связях.Как говорится в сообщении, республиканцы из комитета обеспокоены "сомнительными деловыми отношениями Хантера Байдена в России и на Украине".Законодатели отметили, что причиной их обращения являются объявленные Россией 15 марта санкции, под которые попал и Хантер Байден. Республиканцы заключили, что сын президента США рассматривается со стороны РФ как "точка давления", а его включение в санкционные списки "является последним свидетельством того, что Хантер Байден действительно участвовал в бизнес-схемах с нашими противниками". Как говорится в сообщении, президент США также мог обсуждать с сыном его деловых партнеров или даже встречаться с ними.На прошлой неделе Минобороны России заявило, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

https://ria.ru/20201023/obvineniya-1581115161.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, хантер байден, сша, россия, украина