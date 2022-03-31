https://ria.ru/20220331/biznes-missiya-1781118909.html
Власти Приморья планируют организовать бизнес-миссию в Белоруссию весной
Власти Приморья планируют организовать бизнес-миссию в Белоруссию весной - РИА Новости, 31.03.2022
Власти Приморья планируют организовать бизнес-миссию в Белоруссию весной
Власти Приморского края готовятся организовать бизнес-миссию в Белоруссию в апреле-мае, соглашения будут подписаны на выставке аграрной промышленности... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:03
2022-03-31T17:03
2022-03-31T17:03
союзное государство
экономика
миа "россия сегодня"
приморский край
белоруссия
олег кожемяко
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Приморского края готовятся организовать бизнес-миссию в Белоруссию в апреле-мае, соглашения будут подписаны на выставке аграрной промышленности "Белагро", рассказал журналистам глава региона Олег Кожемяко на форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".Глава региона отметил, что соглашения будут заключены на международной специализированной выставке аграрной промышленности "Белагро".В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" открылся российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, миа "россия сегодня", приморский край, белоруссия, олег кожемяко, россия