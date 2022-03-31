Власти Приморья планируют организовать бизнес-миссию в Белоруссию весной

"Мы планируем это, мы сейчас готовимся по тем направлениям, которые важны для нас, в том числе в части импортозамещения... Мы проведем переговоры, которые мы проведем непосредственно с предприятиями. Такая миссия будет в апреле - мае обязательно", - сказал Кожемяко.