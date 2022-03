https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало переписку сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона по снижению угрозы и его подрядчиками по биолабораториям на Украине."Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", — заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.Он продемонстрировал переписку, отметив, что наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.По словам Кириллова, письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".Генерал-лейтенант указал, что деятельность компании Black and Veach вызывала вопросы даже у украинских спецслужб. Он привел цитату из докладной записки херсонского управления СБУ от 2017 года о том, что Агентство по сокращению военной угрозы США (DTRA. — Прим.ред.) намерено через эту компанию установить контроль за микробиологическими лабораториями Украины, исследующими опасные инфекции. В СБУ подчеркнули, что в этой связи "актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации" в стране.Компания Metabiota, в свою очередь, известна работами по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний, Пентагон привлекал ее к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве, продолжил Кириллов. По данным Минобороны, на Украине от Metabiota работала вице-президент компании и доверенное лицо Хантера Байдена Мери Гуттиери, что подтверждает их переписка.Непосредственные участники программыГенерал-лейтенант привел фамилии конкретных должностных лиц, имевших непосредственное отношение к созданию компонентов биологического оружия на Украине."Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же — автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", — рассказал Кириллов.Координировала военно-биологические проекты и подбирала сотрудников глава офиса DTRA на Украине Джоанна Уинтрол. Под ее контролем проводились проекты UP-4, UP-6 и UP-8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз.Украинское подразделение Black and Veach возглавляет Лэнс Липпенкотт, "он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины". Компания работает в интересах Пентагона с 2008 года и занимается в том числе изучением "риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины".Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который тесно связан с компанией Metabiota. Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы.Военно-биологическая программа ПентагонаКак уже сообщали в Минобороны, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы, указывал Кириллов.

