https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781129438.html

Под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки, заявил Земмур

Под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки, заявил Земмур - РИА Новости, 31.03.2022

Под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки, заявил Земмур

Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что треть людей, прибывающих в страну под видом украинских беженцев, являются... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:07

2022-03-31T17:07

2022-03-31T17:07

в мире

украина

франция

эрик земмур

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что треть людей, прибывающих в страну под видом украинских беженцев, являются мигрантами из Африки и Ближнего Востока.По последним данным, во Францию прибыло около 30 тысяч беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, франция, эрик земмур