Под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки, заявил Земмур
Французский политик Земмур: под видом беженцев с Украины приезжают мигранты из Африки
© AP Photo / Bob EdmeПлакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
© AP Photo / Bob Edme
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце
ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур заявил, что треть людей, прибывающих в страну под видом украинских беженцев, являются мигрантами из Африки и Ближнего Востока.
"Нужно быть осторожными, мы - щедрый народ, который принял испанских и азиатских беженцев. Украинцы - наши европейские и христианские братья. Но я повторяю - осторожно. Мы не заставили себя долго ждать, чтобы обнаружить, что среди украинских беженцев треть - беженцы из Африки и стран Магриба", - сказал Земмур в эфире радиостанции RTL.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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