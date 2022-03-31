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Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым

Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым - РИА Новости, 31.03.2022

Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым

Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:46

2022-03-31T10:46

2022-03-31T12:34

тверская область

общество

россия

тверская область

игорь руденя

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ТВЕРЬ. 31 мар - РИА Новости. Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Глава региона, как сообщает пресс-служба областного правительства, посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери. В санатории проживают 58 человек, из них 24 ребенка. Во время общения с переселенцами Руденя отметил, что семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения."Регион готов оказать содействие в решении всех возникающих вопросов", - сказал губернатор.Всего в Тверскую область 30 марта прибыли более трехсот переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости, в пунктах организовано дежурство медиков, необходимую помощь предоставляют органы соцзащиты, волонтеры.Тверская область также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлены шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780731523.html

россия

тверская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, тверская область, игорь руденя, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии