Рейтинг@Mail.ru
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым - РИА Новости, 31.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781017213.html
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым - РИА Новости, 31.03.2022
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым
Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:46
2022-03-31T12:34
тверская область
общество
россия
тверская область
игорь руденя
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781045887_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9e51e3321e5d8cebbe44d4a578087cb4.jpg
ТВЕРЬ. 31 мар - РИА Новости. Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя.Глава региона, как сообщает пресс-служба областного правительства, посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери. В санатории проживают 58 человек, из них 24 ребенка. Во время общения с переселенцами Руденя отметил, что семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения."Регион готов оказать содействие в решении всех возникающих вопросов", - сказал губернатор.Всего в Тверскую область 30 марта прибыли более трехсот переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости, в пунктах организовано дежурство медиков, необходимую помощь предоставляют органы соцзащиты, волонтеры.Тверская область также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлены шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780731523.html
россия
тверская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781045887_151:0:1024:655_1920x0_80_0_0_bd797be3f6a0e6af3763e0edc832c7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тверская область, игорь руденя, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии
10:46 31.03.2022 (обновлено: 12:34 31.03.2022)
 
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым

Глава Тверской области Руденя: регион обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории Бобачевская роща в Твери - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 31 мар - РИА Новости. Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона, как сообщает пресс-служба областного правительства, посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери. В санатории проживают 58 человек, из них 24 ребенка. Во время общения с переселенцами Руденя отметил, что семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения.
Представители Союза Офицеры группы “Альфа” в Воскресенском отделение Российского Красного Креста
29 марта, 17:43
Беженцы из Донецкой и Луганской областей получили гумпомощь в Подмосковье
"Регион готов оказать содействие в решении всех возникающих вопросов", - сказал губернатор.
Всего в Тверскую область 30 марта прибыли более трехсот переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости, в пунктах организовано дежурство медиков, необходимую помощь предоставляют органы соцзащиты, волонтеры.
Тверская область также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлены шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьОбществоРоссияТверская областьИгорь РуденяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала