10:46 31.03.2022 (обновлено: 12:34 31.03.2022)
Руденя: Тверская область обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым
Глава Тверской области Руденя: регион обеспечит переселенцев с Украины всем необходимым
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 31 мар - РИА Новости. Тверская область обеспечит переселенцев из Украины всем необходимым, заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Глава региона, как сообщает пресс-служба областного правительства, посетил пункт временного размещения переселенцев в санатории "Бобачевская роща" в Твери. В санатории проживают 58 человек, из них 24 ребенка. Во время общения с переселенцами Руденя отметил, что семьям с детьми будет оказано содействие в оформлении ребят в образовательные учреждения, при желании – в спортивные секции. Взрослым трудоспособного возраста предложат варианты трудоустройства с учетом имеющегося у них опыта, квалификации, а также предоставят возможность переобучения.
"Регион готов оказать содействие в решении всех возникающих вопросов", - сказал губернатор.
Всего в Тверскую область 30 марта прибыли более трехсот переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости, в пунктах организовано дежурство медиков, необходимую помощь предоставляют органы соцзащиты, волонтеры.
Тверская область также продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлены шесть фур с продуктами и непродовольственными товарами (свыше 75 тонн) и два груза (29 тонн) самолётом, отметили в пресс-службе.