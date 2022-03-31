https://ria.ru/20220331/belorussiya-1781024412.html

Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев

Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022

Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев

Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:15

2022-03-31T11:15

2022-03-31T11:31

протесты в белоруссии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы показать американцам, что именно поляки - их самый преданный друг в Европе, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Варшава активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами – поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013-14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов. Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: "Чей Крым?!". Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном "саммите Крымской платформы" в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда", - написал Медведев."Эта страна беззастенчиво и старательно подпитывает силы, которые выступают за дестабилизацию обстановки и силовой сценарий смены власти в Белоруссии (центры управления белорусской оппозиции в кризисный период находились именно в Варшаве). Все это и очень многое другое нынешние польские начальники делают явно для того, чтобы показать американцам, что именно поляки - их лучший и самый преданный друг в Европе. Навсегда. До гробовой доски", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220126/nexta-1769626415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия, россия, дмитрий медведев, сша, украина