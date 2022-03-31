11:15 31.03.2022 (обновлено: 11:31 31.03.2022)
Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев обвинил Польшу в подпитке белорусской оппозиции
© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
© AP Photo
Участники несанкционированной акции протеста в Минске
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы показать американцам, что именно поляки - их самый преданный друг в Европе, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Варшава активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами – поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013-14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов. Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: "Чей Крым?!". Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном "саммите Крымской платформы" в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда", - написал Медведев.
"Эта страна беззастенчиво и старательно подпитывает силы, которые выступают за дестабилизацию обстановки и силовой сценарий смены власти в Белоруссии (центры управления белорусской оппозиции в кризисный период находились именно в Варшаве). Все это и очень многое другое нынешние польские начальники делают явно для того, чтобы показать американцам, что именно поляки - их лучший и самый преданный друг в Европе. Навсегда. До гробовой доски", - добавил Медведев.
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