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Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220331/belorussiya-1781024412.html
Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев
Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев - РИА Новости, 31.03.2022
Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев
Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T11:15
2022-03-31T11:31
протесты в белоруссии
в мире
польша
белоруссия
россия
дмитрий медведев
сша
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы показать американцам, что именно поляки - их самый преданный друг в Европе, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska."Варшава активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами – поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013-14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов. Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: "Чей Крым?!". Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном "саммите Крымской платформы" в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда", - написал Медведев."Эта страна беззастенчиво и старательно подпитывает силы, которые выступают за дестабилизацию обстановки и силовой сценарий смены власти в Белоруссии (центры управления белорусской оппозиции в кризисный период находились именно в Варшаве). Все это и очень многое другое нынешние польские начальники делают явно для того, чтобы показать американцам, что именно поляки - их лучший и самый преданный друг в Европе. Навсегда. До гробовой доски", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220126/nexta-1769626415.html
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в мире, польша, белоруссия, россия, дмитрий медведев, сша, украина
11:15 31.03.2022 (обновлено: 11:31 31.03.2022)
 
Польша подпитывала белорусскую оппозицию, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев обвинил Польшу в подпитке белорусской оппозиции

© AP PhotoУчастники несанкционированной акции протеста в Минске
Участники несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo
Участники несанкционированной акции протеста в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Польские власти активно укрепляли связи с наиболее одиозными украинскими силами и подпитывали белорусскую оппозицию для дестабилизации обстановки, чтобы показать американцам, что именно поляки - их самый преданный друг в Европе, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.
"Варшава активно укрепляла связи с наиболее одиозными украинскими силами – поддерживала и Оранжевую революцию 2004 года, и Евромайдан 2013-14 годов, и сегодняшних киевских националистов-русофобов. Постоянно поднимает на международных площадках бессмысленный вопрос: "Чей Крым?!". Одним из немногих глав государств, которые приняли участие в ритуально-похоронном "саммите Крымской платформы" в августе 2021 года, был президент Польши Анджей Дуда", - написал Медведев.
"Эта страна беззастенчиво и старательно подпитывает силы, которые выступают за дестабилизацию обстановки и силовой сценарий смены власти в Белоруссии (центры управления белорусской оппозиции в кризисный период находились именно в Варшаве). Все это и очень многое другое нынешние польские начальники делают явно для того, чтобы показать американцам, что именно поляки - их лучший и самый преданный друг в Европе. Навсегда. До гробовой доски", - добавил Медведев.
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