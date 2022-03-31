https://ria.ru/20220331/banda-1781106706.html
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде - РИА Новости, 31.03.2022
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:57
2022-03-31T15:57
2022-03-31T15:57
происшествия
криминал
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:144:2682:1653_1920x0_80_0_0_ef03ea171f58e35d6959169d84bbb1ff.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По информации ведомства, 62-летний житель Московской области Сергей Хвоевский осужден за участие в банде и нападениях, совершенных с использованием служебного положения, а также за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов."Суд приговорил Хвоевского к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен специального звания полковник милиции. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке злоумышленников, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области, помогая им покинуть место укрытия после преступления.Хвоевского задержали в августе 2019 года.
https://ria.ru/20220323/mosgorsud-1779650904.html
https://ria.ru/20211126/banda-1760908277.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_144:0:2540:1797_1920x0_80_0_0_f80a4e491bcae9b0bb6324878c93717d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, криминал, московская область (подмосковье)
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии экс-милиционера за содействие банде
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости.
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает
пресс-служба прокуратуры Москвы.
По информации ведомства, 62-летний житель Московской области Сергей Хвоевский осужден за участие в банде и нападениях, совершенных с использованием служебного положения, а также за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Суд приговорил Хвоевского к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен специального звания полковник милиции. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.
Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке злоумышленников, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области
, помогая им покинуть место укрытия после преступления.
Хвоевского задержали в августе 2019 года.