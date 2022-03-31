https://ria.ru/20220331/banda-1781106706.html

В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде

В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде - РИА Новости, 31.03.2022

В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:57

2022-03-31T15:57

2022-03-31T15:57

происшествия

криминал

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По информации ведомства, 62-летний житель Московской области Сергей Хвоевский осужден за участие в банде и нападениях, совершенных с использованием служебного положения, а также за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов."Суд приговорил Хвоевского к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен специального звания полковник милиции. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке злоумышленников, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области, помогая им покинуть место укрытия после преступления.Хвоевского задержали в августе 2019 года.

https://ria.ru/20220323/mosgorsud-1779650904.html

https://ria.ru/20211126/banda-1760908277.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, криминал, московская область (подмосковье)