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В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде - РИА Новости, 31.03.2022
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В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде - РИА Новости, 31.03.2022
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:57
2022-03-31T15:57
происшествия
криминал
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По информации ведомства, 62-летний житель Московской области Сергей Хвоевский осужден за участие в банде и нападениях, совершенных с использованием служебного положения, а также за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов."Суд приговорил Хвоевского к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен специального звания полковник милиции. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке злоумышленников, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области, помогая им покинуть место укрытия после преступления.Хвоевского задержали в августе 2019 года.
https://ria.ru/20220323/mosgorsud-1779650904.html
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происшествия, криминал, московская область (подмосковье)
15:57 31.03.2022
 
В Москве экс-милиционер получил 14 лет колонии за содействие банде

Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии экс-милиционера за содействие банде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Московского городского суда
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего милиционера, помогавшего банде совершать убийства и перевозить оружие, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По информации ведомства, 62-летний житель Московской области Сергей Хвоевский осужден за участие в банде и нападениях, совершенных с использованием служебного положения, а также за незаконную перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов.
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"Суд приговорил Хвоевского к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен специального звания полковник милиции. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1999 по 2006 год сотрудник милиции входил в банду и, используя свое служебное положение, предоставлял ее участникам информацию, помогал перевозить оружие, использованное впоследствии при совершении убийств в 2003-2006 годах.
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Также, считают следователи, в марте 2000 года обвиняемый участвовал в перевозке злоумышленников, совершивших убийство председателя районного отделения потребительской кооперации Московской области, помогая им покинуть место укрытия после преступления.
Хвоевского задержали в августе 2019 года.
 
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