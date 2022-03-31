https://ria.ru/20220331/aviatekhnika-1781142724.html
Путин поручил зафиксировать сроки поставок авиатехники предприятиями
Путин поручил зафиксировать сроки поставок авиатехники предприятиями - РИА Новости, 31.03.2022
Путин поручил зафиксировать сроки поставок авиатехники предприятиями
Нужно в максимально короткие сроки зафиксировать объемы и сроки поставок российскими предприятиями авиатехники и запчастей для нужд авиакомпаний РФ, заявил... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:57
2022-03-31T17:57
2022-03-31T17:57
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нужно в максимально короткие сроки зафиксировать объемы и сроки поставок российскими предприятиями авиатехники и запчастей для нужд авиакомпаний РФ, заявил президент России Владимир Путин."Обращаю внимание, нужно зафиксировать обязательство нашей промышленности по срокам и объему поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний… Причем не когда-то в обозримом будущем это нужно сделать, а в ближайшее время, в максимально короткие сроки", - сказал президент на совещании по авиаотрасли.Также он отметил, что главным приоритетом программы должна быть безопасность воздушных коридоров, для этого нужно предусмотреть исчерпывающий набор мер."И конечно, в числе главных приоритетов такой программы должна оставаться безопасность воздушных коридоров. Нужно предусмотреть исчерпывающий набор мер", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220322/aviastroenie-1779465113.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин поручил зафиксировать сроки поставок авиатехники предприятиями
Президент Путин поручил зафиксировать сроки поставок предприятиями авиатехники и запчастей
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нужно в максимально короткие сроки зафиксировать объемы и сроки поставок российскими предприятиями авиатехники и запчастей для нужд авиакомпаний РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание, нужно зафиксировать обязательство нашей промышленности по срокам и объему поставок авиационной техники и запчастей для нужд российских авиакомпаний… Причем не когда-то в обозримом будущем это нужно сделать, а в ближайшее время, в максимально короткие сроки", - сказал президент на совещании по авиаотрасли.
Также он отметил, что главным приоритетом программы должна быть безопасность воздушных коридоров, для этого нужно предусмотреть исчерпывающий набор мер.
"И конечно, в числе главных приоритетов такой программы должна оставаться безопасность воздушных коридоров. Нужно предусмотреть исчерпывающий набор мер", - добавил Путин
.