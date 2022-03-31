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Путин предложил субсидировать российские авиакомпании
Путин предложил субсидировать российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022
Путин предложил субсидировать российские авиакомпании
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ СУБСИДИРОВАТЬ РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ В ОБЪЕМЕ ПРИМЕРНО 100 МЛРД РУБЛЕЙ РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:43
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владимир путин
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Путин предложил субсидировать российские авиакомпании
Путин предложил выделить субсидии российским авиакомпаниям на сто миллиардов рублей
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ СУБСИДИРОВАТЬ РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ В ОБЪЕМЕ ПРИМЕРНО 100 МЛРД РУБЛЕЙ