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Путин предложил субсидировать российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин предложил субсидировать российские авиакомпании
Путин предложил субсидировать российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022
Путин предложил субсидировать российские авиакомпании
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ СУБСИДИРОВАТЬ РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ В ОБЪЕМЕ ПРИМЕРНО 100 МЛРД РУБЛЕЙ РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:43
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владимир путин
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Путин предложил субсидировать российские авиакомпании

Путин предложил выделить субсидии российским авиакомпаниям на сто миллиардов рублей

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Россия"
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