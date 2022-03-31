https://ria.ru/20220331/aviabezopasnost-1781064607.html
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности - РИА Новости, 31.03.2022
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:46
2022-03-31T13:46
2022-03-31T13:46
общество
россия
дмитрий песков
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем двигателей самолета "Сухой Суперджет 100"."В Минтранс. Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220323/poteri-1779703258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности
Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности