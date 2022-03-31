https://ria.ru/20220331/aviabezopasnost-1781064607.html

Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности

Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности - РИА Новости, 31.03.2022

Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:46

2022-03-31T13:46

2022-03-31T13:46

общество

россия

дмитрий песков

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем двигателей самолета "Сухой Суперджет 100"."В Минтранс. Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220323/poteri-1779703258.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, дмитрий песков, министерство транспорта рф (минтранс россии)