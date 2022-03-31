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Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности - РИА Новости, 31.03.2022
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Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности - РИА Новости, 31.03.2022
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:46
2022-03-31T13:46
общество
россия
дмитрий песков
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем двигателей самолета "Сухой Суперджет 100"."В Минтранс. Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия", - сказал он журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков, министерство транспорта рф (минтранс россии)
13:46 31.03.2022
 
Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минтранс вопрос об авиабезопасности

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минтранс вопрос авиабезопасности в случае прекращения обслуживаний французским производителем двигателей самолета "Сухой Суперджет 100".
Минтранс. Мы не следим за авиационной безопасностью, это не входит в наши полномочия", - сказал он журналистам.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 17:33
Минтранс рассказал о потерях авиакомпаний Европы и США из-за облета России
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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