https://ria.ru/20220331/anisimov-1781053661.html

Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова

Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова - РИА Новости, 31.03.2022

Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова

МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:05

2022-03-31T13:41

антон анисимов

sputnik

россия

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великобритания

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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781058777.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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