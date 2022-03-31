https://ria.ru/20220331/anisimov-1781053661.html
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова - РИА Новости, 31.03.2022
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:41
антон анисимов
sputnik
россия
санкции в отношении россии
санкции
миа "россия сегодня"
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781058777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон анисимов, sputnik, россия, санкции в отношении россии, санкции, миа "россия сегодня", в мире, великобритания, форин-офис
13:05 31.03.2022 (обновлено: 13:41 31.03.2022)
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
МИД Великобритании добавил руководителя Sputnik Анисимова в санкционный список по России