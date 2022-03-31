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Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова - РИА Новости, 31.03.2022
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Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова - РИА Новости, 31.03.2022
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова
МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:05
2022-03-31T13:41
антон анисимов
sputnik
россия
санкции в отношении россии
санкции
миа "россия сегодня"
в мире
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
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антон анисимов, sputnik, россия, санкции в отношении россии, санкции, миа "россия сегодня", в мире, великобритания, форин-офис
13:05 31.03.2022 (обновлено: 13:41 31.03.2022)
 
Британия ввела санкции против руководителя Sputnik Анисимова

МИД Великобритании добавил руководителя Sputnik Анисимова в санкционный список по России

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлавный редактор Sputnik International Антон Анисимов
Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Главный редактор Sputnik International Антон Анисимов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. МИД Великобритании добавил главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России, следует из опубликованного документа.
Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".
Александр Жаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
13:26
Британия ввела санкции против гендиректора "Газпром-Медиа Холдинга"
 
Антон АнисимовSputnikРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииМИА "Россия сегодня"В миреВеликобританияФорин-офис
 
 
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