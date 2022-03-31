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Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов - РИА Новости, 31.03.2022
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Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов
Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов - РИА Новости, 31.03.2022
Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов
Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов, в прошлом месяце он приехал в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T06:27
2022-03-31T06:53
в мире
афганистан
россия
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов, в прошлом месяце он приехал в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что "несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву"."Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей", - сказал министр.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, россия
06:27 31.03.2022 (обновлено: 06:53 31.03.2022)
 
Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Глава МИД Лавров: Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов, в прошлом месяце он приехал в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции стран-соседей Афганистана.
Он отметил, что "несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву".
"Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей", - сказал министр.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
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