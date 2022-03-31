https://ria.ru/20220331/akkreditatsiya-1780991138.html

Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов - РИА Новости, 31.03.2022

Москва выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов, в прошлом месяце он приехал в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T06:27

2022-03-31T06:27

2022-03-31T06:53

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ТУНЬСИ (КНР), 31 мар - РИА Новости. Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов, в прошлом месяце он приехал в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что "несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву"."Налицо определённые положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей", - сказал министр.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220331/afganistan-1780989016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан, россия