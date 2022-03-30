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В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.03.2022
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В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.03.2022
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:13
2022-03-30T17:13
красноярский край
происшествия
ермаковский район
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,4", - сказал собеседник агентства.По его словам, эпицентр землетрясения находился в Ермаковском районе на глубине 10 километров. В двух населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до трех баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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красноярский край
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красноярский край, происшествия, ермаковский район
17:13 30.03.2022
 
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4, жертв и разрушений нет

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,4", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эпицентр землетрясения находился в Ермаковском районе на глубине 10 километров. В двух населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до трех баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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Красноярский крайПроисшествияЕрмаковский район
 
 
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