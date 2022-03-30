https://ria.ru/20220330/zemletryasenie-1780920033.html

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 30.03.2022

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:13

2022-03-30T17:13

2022-03-30T17:13

красноярский край

происшествия

ермаковский район

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Ермаковском районе Красноярского края, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,4", - сказал собеседник агентства.По его словам, эпицентр землетрясения находился в Ермаковском районе на глубине 10 километров. В двух населенных пунктах региона подземные толчки ощущались силой до трех баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html

красноярский край

ермаковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, происшествия, ермаковский район