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Украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 30.03.2022
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Украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек
Украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек
Украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:44
2022-03-30T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств", - сказал генерал.Он добавил, что украинских портах заблокировано более 60 иностранных судов, так как созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.Мизинцев уточнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор с безопасной полосой движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Длина коридора составляет 80 и ширина - 3 морских мили. Однако украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов по-прежнему не подтверждает."В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - заявил начальник НЦУО.Он также добавил, что сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220329/tribunal-1780729200.html
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россия
киев
луганская народная республика
украина
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в мире, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, украина, вооруженные силы украины
21:44 30.03.2022
 
Украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек

Минобороны: украинские националисты удерживают в заложниках более 4,5 миллиона человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВ Мариуполе
В Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств", - сказал генерал.
Он добавил, что украинских портах заблокировано более 60 иностранных судов, так как созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.
Мизинцев уточнил, что ВС РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор с безопасной полосой движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Длина коридора составляет 80 и ширина - 3 морских мили. Однако украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов по-прежнему не подтверждает.
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"В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - заявил начальник НЦУО.
Он также добавил, что сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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