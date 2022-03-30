https://ria.ru/20220330/yasinovataya-1780827843.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 11.43 мск обстреляли прифронтовой город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:55

2022-03-30T11:55

2022-03-30T12:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.43 мск обстреляли прифронтовой город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.43 населенный пункт Авдеевка – Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донецк (днр)