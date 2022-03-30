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Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину - РИА Новости, 30.03.2022
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Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину
Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину - РИА Новости, 30.03.2022
Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину
Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники, теперь его должен одобрить... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:57
2022-03-30T17:17
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники, теперь его должен одобрить кабмин, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, список подготовлен по просьбе немецкого минобороны после обращения Украины за помощью с поставками и должен быть одобрен Федеральным советом безопасности в рамках кабмина.Общая сумма возможных поставок составит 300 миллионов евро, предполагается, что это оружие в отличие от предыдущих поставок возьмут не из арсеналов и хранилищ бундесвера, оно будет поставлено производителями "срочно, то есть без больших задержек". Точные сроки не называются, но издание отмечает, что поставки должны после одобрения осуществиться "в короткий срок". Берлин официально придерживается политики не раскрывать оперативные данные о поставках оружия Украине из соображений безопасности, об этом неоднократно заявляло минобороны страны.Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа Матадор общей суммой в 13 миллионов евро, 18 разведывательных БПЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тысячи приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили - от автобусов до внедорожников.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, отмечал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/su-25-1780302779.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/germaniya-1780902322.html
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в мире, германия, украина
16:57 30.03.2022 (обновлено: 17:17 30.03.2022)
 
Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину

СМИ: Германия подготовила список вооружения для поставки на Украину на $300 миллионов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Минобороны ФРГ подготовило список вооружения на 300 миллионов евро для поставки Украине, в том числе гранатометы и беспилотники, теперь его должен одобрить кабмин, сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, список подготовлен по просьбе немецкого минобороны после обращения Украины за помощью с поставками и должен быть одобрен Федеральным советом безопасности в рамках кабмина.
Общая сумма возможных поставок составит 300 миллионов евро, предполагается, что это оружие в отличие от предыдущих поставок возьмут не из арсеналов и хранилищ бундесвера, оно будет поставлено производителями "срочно, то есть без больших задержек". Точные сроки не называются, но издание отмечает, что поставки должны после одобрения осуществиться "в короткий срок". Берлин официально придерживается политики не раскрывать оперативные данные о поставках оружия Украине из соображений безопасности, об этом неоднократно заявляло минобороны страны.
Список включает примерно 200 позиций. Среди них 2650 РПГ типа Матадор общей суммой в 13 миллионов евро, 18 разведывательных БПЛА, минометы, автоматические пушки, 3 тысячи приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и касок. Кроме того, в списке значатся восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили - от автобусов до внедорожников.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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