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ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний - РИА Новости, 30.03.2022
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ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний - РИА Новости, 30.03.2022
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний
Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:58
2022-03-30T20:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний, говорится в Telegram-канале организации.Как уточнил РБК со ссылкой на письмо регулятора, для организаций, ввозящих продукцию в страну, максимальное отклонение от биржевого курса не должно превышать двух рублей. Такое же предписание действует и для корпоративных клиентов, которые имеют валютные кредиты или еврооблигации, если денежная единица приобретается для расчетов по таким обязательствам.Кроме того, на льготных условиях валюту могут купить юридические лица, получившие разрешение специальной правительственной комиссии. Для остальных компаний регулятор предложил установить курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых.ЦБ рекомендовал банкам изменить условия проведения обменных операций для бизнеса, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами, уточняется в материале.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
17:58 30.03.2022 (обновлено: 20:04 30.03.2022)
 
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний

ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний, говорится в Telegram-канале организации.
Как уточнил РБК со ссылкой на письмо регулятора, для организаций, ввозящих продукцию в страну, максимальное отклонение от биржевого курса не должно превышать двух рублей. Такое же предписание действует и для корпоративных клиентов, которые имеют валютные кредиты или еврооблигации, если денежная единица приобретается для расчетов по таким обязательствам.
Кроме того, на льготных условиях валюту могут купить юридические лица, получившие разрешение специальной правительственной комиссии. Для остальных компаний регулятор предложил установить курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых.
ЦБ рекомендовал банкам изменить условия проведения обменных операций для бизнеса, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами, уточняется в материале.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 17:22
ЦБ возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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