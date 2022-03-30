https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html

ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний

ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний - РИА Новости, 30.03.2022

ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:58

2022-03-30T17:58

2022-03-30T20:04

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить разные курсы валюты для импортеров и остальных компаний, говорится в Telegram-канале организации.Как уточнил РБК со ссылкой на письмо регулятора, для организаций, ввозящих продукцию в страну, максимальное отклонение от биржевого курса не должно превышать двух рублей. Такое же предписание действует и для корпоративных клиентов, которые имеют валютные кредиты или еврооблигации, если денежная единица приобретается для расчетов по таким обязательствам.Кроме того, на льготных условиях валюту могут купить юридические лица, получившие разрешение специальной правительственной комиссии. Для остальных компаний регулятор предложил установить курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых.ЦБ рекомендовал банкам изменить условия проведения обменных операций для бизнеса, чтобы обеспечить стабильность на финансовом рынке и предотвратить существенное наращивание обязательств банков в валюте перед юрлицами и физлицами, уточняется в материале.

https://ria.ru/20220330/rezervy-1780922592.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, центральный банк рф (цб рф)