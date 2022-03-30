https://ria.ru/20220330/valyuta-1780804086.html

Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев

Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев

Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220323/valyuta-1779696382.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф