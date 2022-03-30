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Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев
Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев
Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:08
2022-03-30T10:08
2022-03-30T10:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Доверие к резервным валютам тает, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, совет безопасности рф
10:08 30.03.2022 (обновлено: 10:27 30.03.2022)
Доверие к резервным валютам тает, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: доверие к резервным валютам тает