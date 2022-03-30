https://ria.ru/20220330/ukraina-1780960748.html
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине
Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:40
2022-03-30T19:40
2022-03-30T19:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
марио драги
италия
донбасс
владимир путин
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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на Украине, сообщила пресс-служба Совмина Италии."Драги подчеркнул важность скорейшего установления режима прекращения огня для защиты гражданского населения и поддержки переговорных усилий. Драги подтвердил готовность итальянского правительства внести свой вклад в мирный процесс при наличии ясных сигналов деэскалации со стороны России. Президент Путин описал российскую систему оплаты газа в рублях.", - говорится в коммюнике.Как отмечается, лидеры двух стран согласились с целесообразностью поддержания контактов.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780938257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, марио драги, италия, донбасс, владимир путин
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине
Премьер Италии Драги заявил Путину о готовности содействовать мирному процессу на Украине