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Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780960748.html
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине
Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T19:40
2022-03-30T19:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
украина
марио драги
италия
донбасс
владимир путин
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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на Украине, сообщила пресс-служба Совмина Италии."Драги подчеркнул важность скорейшего установления режима прекращения огня для защиты гражданского населения и поддержки переговорных усилий. Драги подтвердил готовность итальянского правительства внести свой вклад в мирный процесс при наличии ясных сигналов деэскалации со стороны России. Президент Путин описал российскую систему оплаты газа в рублях.", - говорится в коммюнике.Как отмечается, лидеры двух стран согласились с целесообразностью поддержания контактов.
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украина
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россия, в мире, украина, марио драги, италия, донбасс, владимир путин
19:40 30.03.2022
 
Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине

Премьер Италии Драги заявил Путину о готовности содействовать мирному процессу на Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги
Читать ria.ru в
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на Украине, сообщила пресс-служба Совмина Италии.
"Драги подчеркнул важность скорейшего установления режима прекращения огня для защиты гражданского населения и поддержки переговорных усилий. Драги подтвердил готовность итальянского правительства внести свой вклад в мирный процесс при наличии ясных сигналов деэскалации со стороны России. Президент Путин описал российскую систему оплаты газа в рублях.", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, лидеры двух стран согласились с целесообразностью поддержания контактов.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:14
Путин объяснил Шольцу и Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаМарио ДрагиИталияДонбассВладимир Путин
 
 
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