https://ria.ru/20220330/ukraina-1780960748.html

Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине

Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Драги заявил о готовности содействовать мирному процессу на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:40

2022-03-30T19:40

2022-03-30T19:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

украина

марио драги

италия

донбасс

владимир путин

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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Италии содействовать мирному процессу на Украине, сообщила пресс-служба Совмина Италии."Драги подчеркнул важность скорейшего установления режима прекращения огня для защиты гражданского населения и поддержки переговорных усилий. Драги подтвердил готовность итальянского правительства внести свой вклад в мирный процесс при наличии ясных сигналов деэскалации со стороны России. Президент Путин описал российскую систему оплаты газа в рублях.", - говорится в коммюнике.Как отмечается, лидеры двух стран согласились с целесообразностью поддержания контактов.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780938257.html

россия

украина

италия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, украина, марио драги, италия, донбасс, владимир путин