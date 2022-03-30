https://ria.ru/20220330/ukraina-1780802028.html

Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук

Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук - РИА Новости, 30.03.2022

Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук

Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:59

2022-03-30T09:59

2022-03-30T09:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

николаевская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780645904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05fe4d170b011d388e3e04bbb510680b.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Вчера на переговорах России были переданы предложения об организации гумкоридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжим работу по получению ответов по этим предложениям", - сказала Верещук на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html

https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780572115.html

россия

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, николаевская область, украина