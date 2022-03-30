Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук
Вице-премьер Украины Верещук: Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Вчера на переговорах России были переданы предложения об организации гумкоридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжим работу по получению ответов по этим предложениям", - сказала Верещук на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.