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Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/ukraina-1780802028.html
Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук
Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук - РИА Новости, 30.03.2022
Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук
Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:59
2022-03-30T09:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
николаевская область
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Вчера на переговорах России были переданы предложения об организации гумкоридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжим работу по получению ответов по этим предложениям", - сказала Верещук на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html
https://ria.ru/20220328/gumkoridory-1780572115.html
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в мире, владимир путин, россия, николаевская область, украина
09:59 30.03.2022
 
Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах, заявила Верещук

Вице-премьер Украины Верещук: Киев предложил открыть гумкоридоры в 97 населенных пунктах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Киев направил России предложение об организации гуманитарных коридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пункта, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Вчера на переговорах России были переданы предложения об организации гумкоридоров в наиболее пострадавшие 97 населенных пунктов в Харьковской Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжим работу по получению ответов по этим предложениям", - сказала Верещук на брифинге.
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29 марта, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Киев по-прежнему не согласовывает гумкоридоры в Россию, заявило Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияНиколаевская областьУкраина
 
 
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