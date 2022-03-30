https://ria.ru/20220330/uglevodorody-1780815718.html

Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды

Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды - РИА Новости, 30.03.2022

Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает ЕС обложить налогом российские углеводороды. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T11:00

2022-03-30T11:00

2022-03-30T11:06

матеуш моравецкий

польша

еврокомиссия

экономика

россия

в мире

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает ЕС обложить налогом российские углеводороды."Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего. Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке", - сказал Моравецкий журналистам в среду.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780806385.html

польша

россия

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Владимир Лаврентьев

матеуш моравецкий, польша, еврокомиссия, экономика, россия, в мире