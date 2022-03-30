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Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды - РИА Новости, 30.03.2022
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Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды
Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды - РИА Новости, 30.03.2022
Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает ЕС обложить налогом российские углеводороды. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T11:00
2022-03-30T11:06
матеуш моравецкий
польша
еврокомиссия
экономика
россия
в мире
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает ЕС обложить налогом российские углеводороды."Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего. Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке", - сказал Моравецкий журналистам в среду.
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матеуш моравецкий, польша, еврокомиссия, экономика, россия, в мире
11:00 30.03.2022 (обновлено: 11:06 30.03.2022)
 
Премьер Польши призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды

Премьер Польши Моравецкий призвал Евросоюз обложить налогом российские углеводороды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает ЕС обложить налогом российские углеводороды.
"Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов, а другие не делают ничего. Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке", - сказал Моравецкий журналистам в среду.
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:21
В Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа
 
Матеуш МоравецкийПольшаЕврокомиссияЭкономикаРоссияВ мире
 
 
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