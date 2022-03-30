https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780978319.html

Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории

Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории - РИА Новости, 30.03.2022

Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:37

2022-03-30T22:37

2022-03-30T22:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

сергей кравцов

донбасс

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они нацеливают детей на ненависть к РФ, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России"."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках расследования уголовных дел о событиях на Донбассе проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям взаимодействуя с историками изучить данную информацию и дать правовую оценку фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел.

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780871536.html

россия

украина

донбасс

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Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, сергей кравцов, донбасс