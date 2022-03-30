22:37 30.03.2022 (обновлено: 22:43 30.03.2022)
Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории
Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они нацеливают детей на ненависть к РФ, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках расследования уголовных дел о событиях на Донбассе проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям взаимодействуя с историками изучить данную информацию и дать правовую оценку фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел.