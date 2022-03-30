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Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории - РИА Новости, 30.03.2022
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Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории
Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории - РИА Новости, 30.03.2022
Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:37
2022-03-30T22:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
сергей кравцов
донбасс
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они нацеливают детей на ненависть к РФ, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России"."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках расследования уголовных дел о событиях на Донбассе проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям взаимодействуя с историками изучить данную информацию и дать правовую оценку фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, сергей кравцов, донбасс
22:37 30.03.2022 (обновлено: 22:43 30.03.2022)
 
Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории

Глава СК Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников истории

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, дать оценку тому, что они нацеливают детей на ненависть к РФ, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках расследования уголовных дел о событиях на Донбассе проанализировать содержание украинских учебников по истории с привлечением специалистов по истории и дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям взаимодействуя с историками изучить данную информацию и дать правовую оценку фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаСергей КравцовДонбасс
 
 
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