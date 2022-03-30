https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780871536.html

Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме

Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме

Украинские учебники формируют ненависть к жителям Донбасса и России, их содержание напоминает методички по подготовке диверсантов, заявил замглавы комитета... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:33

2022-03-30T14:33

2022-03-30T15:36

образование - общество

в мире

украина

донбасс

артем туров

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские учебники формируют ненависть к жителям Донбасса и России, их содержание напоминает методички по подготовке диверсантов, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров."Там не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, они там называются "террористы" и "нелюди", и формируется общий образ врага по отношению к РФ", - сказал Туров на совместной пресс-конференции "Единой России" и Минпросвещения "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".Политик добавил, что если посмотреть тексты и методички, то сложится впечатление, будто там "готовят диверсантов и террористов, полностью транслируются экстремистские материалы"."По факту надо делать демилитаризацию школьного образования, потому что ученики 10-11 класса полностью "перепрошиты", зомбированы по отношению к своим таким же школьникам из ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Милитаризировалось образование, детям вкладывалась ненависть, экстремизм", - констатировал он.

https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780861637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, в мире, украина, донбасс, артем туров, россия