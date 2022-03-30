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Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.03.2022
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Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме
Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме
Украинские учебники формируют ненависть к жителям Донбасса и России, их содержание напоминает методички по подготовке диверсантов, заявил замглавы комитета... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:33
2022-03-30T15:36
образование - общество
в мире
украина
донбасс
артем туров
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские учебники формируют ненависть к жителям Донбасса и России, их содержание напоминает методички по подготовке диверсантов, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров."Там не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, они там называются "террористы" и "нелюди", и формируется общий образ врага по отношению к РФ", - сказал Туров на совместной пресс-конференции "Единой России" и Минпросвещения "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".Политик добавил, что если посмотреть тексты и методички, то сложится впечатление, будто там "готовят диверсантов и террористов, полностью транслируются экстремистские материалы"."По факту надо делать демилитаризацию школьного образования, потому что ученики 10-11 класса полностью "перепрошиты", зомбированы по отношению к своим таким же школьникам из ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Милитаризировалось образование, детям вкладывалась ненависть, экстремизм", - констатировал он.
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образование - общество, в мире, украина, донбасс, артем туров, россия
14:33 30.03.2022 (обновлено: 15:36 30.03.2022)
 
Украинские учебники учат ненавидеть жителей Донбасса, заявили в Госдуме

Депутат Туров: украинские учебники учат ненавидеть жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти" в штаб-квартире Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Москве
Участники пресс-конференции Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти в штаб-квартире Центрального исполнительного комитета партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти" в штаб-квартире Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Москве
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские учебники формируют ненависть к жителям Донбасса и России, их содержание напоминает методички по подготовке диверсантов, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.
"Там не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, они там называются "террористы" и "нелюди", и формируется общий образ врага по отношению к РФ", - сказал Туров на совместной пресс-конференции "Единой России" и Минпросвещения "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".
Политик добавил, что если посмотреть тексты и методички, то сложится впечатление, будто там "готовят диверсантов и террористов, полностью транслируются экстремистские материалы".
"По факту надо делать демилитаризацию школьного образования, потому что ученики 10-11 класса полностью "перепрошиты", зомбированы по отношению к своим таким же школьникам из ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Милитаризировалось образование, детям вкладывалась ненависть, экстремизм", - констатировал он.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти. 30 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:53
Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне
 
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