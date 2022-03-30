13:53 30.03.2022 (обновлено: 14:10 30.03.2022)
Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне
Глава Минпросвещения Кравцов: украинские учебники готовят детей к войне с Россией
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти". 30 марта 2022
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти". 30 марта 2022
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"По учебникам Россия - потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии РФ.... Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".