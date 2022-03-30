https://ria.ru/20220330/uchebniki-1780861637.html

Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне

Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне - РИА Новости, 30.03.2022

Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне

В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:53

2022-03-30T13:53

2022-03-30T14:10

образование - общество

сергей кравцов

россия

украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."По учебникам Россия - потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии РФ.... Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".

https://ria.ru/20220324/prosveschenie-1779852119.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, сергей кравцов, россия, украина