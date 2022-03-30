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Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне - РИА Новости, 30.03.2022
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Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне
Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне - РИА Новости, 30.03.2022
Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне
В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:53
2022-03-30T14:10
образование - общество
сергей кравцов
россия
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов."По учебникам Россия - потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии РФ.... Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".
https://ria.ru/20220324/prosveschenie-1779852119.html
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образование - общество, сергей кравцов, россия, украина
13:53 30.03.2022 (обновлено: 14:10 30.03.2022)
 
Кравцов: в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне

Глава Минпросвещения Кравцов: украинские учебники готовят детей к войне с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти". 30 марта 2022
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти. 30 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти". 30 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В украинских учебниках истории РФ - агрессор и потенциальный враг Украины, в них описана подготовка детей к войне, в частности с РФ, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"По учебникам Россия - потенциальный первый враг Украины, нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии РФ.... Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией. Как это делать. Нам даже в страшном сне не представить, чтобы такое было в наших учебниках, что мы какую-то страну называем агрессором и готовимся к войне с этой страной", - сказал Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти".
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:04
Мединский призвал к мобилизации в сфере исторического просвещения
 
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