https://ria.ru/20220330/turov-1780963571.html

Депутат прокомментировал идею о вхождении Южной Осетии в состав России

Депутат прокомментировал идею о вхождении Южной Осетии в состав России - РИА Новости, 30.03.2022

Депутат прокомментировал идею о вхождении Южной Осетии в состав России

Жители России и Южной Осетии поддержат решение народа республики о ее вхождении в состав РФ, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T19:56

2022-03-30T19:56

2022-03-30T19:56

южная осетия

россия

в мире

госдума рф

артем туров

единая россия

грузия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жители России и Южной Осетии поддержат решение народа республики о ее вхождении в состав РФ, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.Ранее в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, поскольку это является давней стратегической целью республики. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту цель у народа Южной Осетии была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.Москва признала независимость республики, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть республику под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20220330/osetiya-1780957682.html

южная осетия

россия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

южная осетия, россия, в мире, госдума рф, артем туров, единая россия, грузия