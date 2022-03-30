Депутат прокомментировал идею о вхождении Южной Осетии в состав России
Депутат Туров: жители Южной Осетии поддержат решение о вхождении в состав России
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияДепутат Госдумы Артем Туров
© Фото : предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
Депутат Госдумы Артем Туров
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жители России и Южной Осетии поддержат решение народа республики о ее вхождении в состав РФ, заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
"Это решение дает право на самоопределение, возможность определять и свое будущее, и вектор развития. И для нас это очень важный момент, потому что в 2008 году Россия... начала открыто противостоять давлению объединенного Запада. Конечно же, это историческое событие. Я думаю и народ России, и народ Южной Осетии поддержат это решение", - приводятся слова Турова в Telegram-канале партии "Единая Россия".
Ранее в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что Цхинвал в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, поскольку это является давней стратегической целью республики. Бибилов отметил, что возможность воплотить эту цель у народа Южной Осетии была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
Москва признала независимость республики, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть республику под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.