https://ria.ru/20220330/tovarooborot-1780834092.html

Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году

Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году - РИА Новости, 30.03.2022

Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году

Товарооборот Москвы и Турции в 2021 году вырос на 67%, превысив 14,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:16

2022-03-30T12:16

2022-03-30T12:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

россия

турция

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Товарооборот Москвы и Турции в 2021 году вырос на 67%, превысив 14,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%", – указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр отметил, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Столица обеспечивает 7,5% от общероссийского объема поставок.По данным центра "Моспром", Москва в 2021 году чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции достиг 2,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html

https://ria.ru/20220210/tekhnoparki-1772036710.html

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Алёна Пава

владимир ефимов (политик), москва, россия, турция, экономика