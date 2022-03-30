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Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году - РИА Новости, 30.03.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220330/tovarooborot-1780834092.html
Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году
Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году - РИА Новости, 30.03.2022
Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году
Товарооборот Москвы и Турции в 2021 году вырос на 67%, превысив 14,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:16
2022-03-30T12:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
москва
россия
турция
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Товарооборот Москвы и Турции в 2021 году вырос на 67%, превысив 14,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%", – указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр отметил, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Столица обеспечивает 7,5% от общероссийского объема поставок.По данным центра "Моспром", Москва в 2021 году чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции достиг 2,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220311/moskva-1777628413.html
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владимир ефимов (политик), москва, россия, турция, экономика
12:16 30.03.2022
 

Товарооборот Москвы и Турции вырос на 67% в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Товарооборот Москвы и Турции в 2021 году вырос на 67%, превысив 14,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%", – указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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11 марта, 12:05Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Вице-мэр отметил, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Столица обеспечивает 7,5% от общероссийского объема поставок.
"По итогам 2021 года Москва экспортировала товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2% больше, чем годом ранее. Основная причина развития московского экспорта – повышенный спрос со стороны Турции на импортные товары машиностроительной отрасли, в частности на механическое оборудование и технику. Совокупный импорт Турции в 2021 году этой товаров этой категории увеличился на 22,5% и составил почти 31 миллиард долларов. Также на 16,5% увеличился импорт электрических устройств и аппаратуры связи", - уточнил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
По данным центра "Моспром", Москва в 2021 году чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции достиг 2,5 миллиарда долларов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)МоскваРоссияТурцияЭкономика
 
 
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