https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html

"Остановите это безумие, или это сделаем мы": рост цен на бензин разъярил немцев

"Остановите безумие": немцы устроили автопробег из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 30.03.2022

"Остановите это безумие, или это сделаем мы": рост цен на бензин разъярил немцев

Водители коммерческого транспорта в Германии устроили автопробег в знак протеста против повышения цен на топливо. Видео опубликовало агентство Ruptly. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:13

2022-03-30T15:13

2022-03-30T17:51

авто

роберт хабек

европа

германия

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Водители коммерческого транспорта в Германии устроили автопробег в знак протеста против повышения цен на топливо. Видео опубликовало агентство Ruptly.В акции участвовали более 150 предпринимателей, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, водители такси и фермеры. Они прикрепили на машины баннеры с лозунгами: "Остановите это безумие! Или это сделаем мы", "Отмените углеродный налог", "Приезжаем и к вам. Но если так дальше пойдет, то это ненадолго".Один из участников акции, управляющий автобусной компанией Удо Буркерт, заявил в беседе с Mitteldeutsche Rundfunk, что из-за подорожания бензина и бизнесменам, и клиентам просто "перекрыли воздух"."Нам нужна программа немедленных действий по снижению налогов, нужны долгосрочные решения, чтобы вся экономика могла и дальше функционировать", — сказал он.В последнее время стоимость бензина и дизельного топлива в Европе бьет рекорды. По информации общегерманского автомобильного клуба ADAC, столь стремительный рост наблюдается впервые в немецкой истории. Эксперты говорят об "украинском факторе" и прогнозируют повышение до трех евро за литр уже в обозримом будущем.Как заявлял глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, незамедлительный отказ от российских нефти и газа спровоцирует массовую безработицу и повышение уровня бедности. Немецкие власти, по его словам, делают все возможное, чтобы отказаться от поставок, но добиться этого "в одном мгновение" не представляется возможным.

https://ria.ru/20220326/produkty-1780261870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/benzin-1780865987.html

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германия

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Автопробег в Саксонии в знак протеста против повышения цен на топливо Колонна коммерческих автомобилей прошла через Саксонию в знак протеста против повышения цен на топливо. Сигналя, автомобили, украшенные транспарантами с надписями «Остановите это безумие» и «Остановите налог на выбросы углекислого газа», катили по Рудным горам со стоянки. 2022-03-30T15:13 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

авто, роберт хабек, европа, германия, общество