https://ria.ru/20220330/teatr-1780887821.html

В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке

В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке - РИА Новости, 30.03.2022

В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке

В апрельской афише "Метрополитен-оперы" заявлен "Евгений Онегин" на русском языке, спектакль будет сыгран 2, 7, 10 и 14 числа, сообщается на сайте. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:39

2022-03-30T16:39

2022-03-30T16:39

культура

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В апрельской афише "Метрополитен-оперы" заявлен "Евгений Онегин" на русском языке, спектакль будет сыгран 2, 7, 10 и 14 числа, сообщается на сайте.Это совместный проект нью-йоркского театра и Английской национальной оперы, премьера состоялась в 2013 году. В постановках, которые пройдут апреле, Онегина сыграет российский баритон Игорь Головатенко. На роль Татьяны приглашена американская певица (сопрано) Айлин Перес. Ранее эту партию исполняла Анна Нетребко. Образ Ленского воплотит польский тенор Петр Бечала.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели различные санкции против России, которые затронули не только экономику, но и культуру. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают Владимира Путина.

https://ria.ru/20220328/netrebko-1780495971.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, петр бечала, анна нетребко, владимир путин, россия, чайковский, великобритания, метрополитен-опера, нью-йорк, театр