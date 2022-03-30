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В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/teatr-1780887821.html
В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке
В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке - РИА Новости, 30.03.2022
В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке
В апрельской афише "Метрополитен-оперы" заявлен "Евгений Онегин" на русском языке, спектакль будет сыгран 2, 7, 10 и 14 числа, сообщается на сайте. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:39
2022-03-30T16:39
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владимир путин
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В апрельской афише "Метрополитен-оперы" заявлен "Евгений Онегин" на русском языке, спектакль будет сыгран 2, 7, 10 и 14 числа, сообщается на сайте.Это совместный проект нью-йоркского театра и Английской национальной оперы, премьера состоялась в 2013 году. В постановках, которые пройдут апреле, Онегина сыграет российский баритон Игорь Головатенко. На роль Татьяны приглашена американская певица (сопрано) Айлин Перес. Ранее эту партию исполняла Анна Нетребко. Образ Ленского воплотит польский тенор Петр Бечала.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели различные санкции против России, которые затронули не только экономику, но и культуру. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают Владимира Путина.
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новости культуры, петр бечала, анна нетребко, владимир путин, россия, чайковский, великобритания, метрополитен-опера, нью-йорк, театр
16:39 30.03.2022
 
В "Метрополитен-опере" исполнят "Евгения Онегина" на русском языке

Спектакль "Евгений Онегин" на русском языке стоит в апрельской афише "Метрополитен-оперы"

© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan OperaЗдание Метрополитен-оперы в Линкольн-центре
Здание Метрополитен-оперы в Линкольн-центре - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : Jonathan Tichler/Metropolitan Opera
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В апрельской афише "Метрополитен-оперы" заявлен "Евгений Онегин" на русском языке, спектакль будет сыгран 2, 7, 10 и 14 числа, сообщается на сайте.
Это совместный проект нью-йоркского театра и Английской национальной оперы, премьера состоялась в 2013 году.
В постановках, которые пройдут апреле, Онегина сыграет российский баритон Игорь Головатенко. На роль Татьяны приглашена американская певица (сопрано) Айлин Перес. Ранее эту партию исполняла Анна Нетребко. Образ Ленского воплотит польский тенор Петр Бечала.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели различные санкции против России, которые затронули не только экономику, но и культуру. Ранее генеральный менеджер "Метрополитен-оперы" Питер Гелб в видеообращении заявил, что театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают Владимира Путина.
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КультураНовости культурыПетр БечалаАнна НетребкоВладимир ПутинРоссияЧайковскийВеликобританияМетрополитен-операНью-ЙоркТеатр
 
 
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