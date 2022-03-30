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ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы - РИА Новости, 30.03.2022
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ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы - РИА Новости, 30.03.2022
ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:50
2022-03-30T15:20
в мире
украина
су-24
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.
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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ
За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, украина, су-24
10:50 30.03.2022 (обновлено: 15:20 30.03.2022)
 
ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы

Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 у границы Белоруссии и Украины

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.
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