https://ria.ru/20220330/su-24-1780812544.html

ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы

ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы - РИА Новости, 30.03.2022

ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы

Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:50

2022-03-30T10:50

2022-03-30T15:20

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су-24

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные сбили Су-24 ВВС Украины вблизи границы с Белоруссией, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/samolety-1780605692.html

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Минобороны РФ об уничтожении складов с горючим и вооружением ВСУ

За время российской специальной военной операции на Украине уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, а также 321 беспилотник, 214 зенитных ракетных комплексов, 1,75 тысячи танков и бронетехники, заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

2022-03-30T10:50

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