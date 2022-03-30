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В Подмосковье запустят единую цифровую платформу для занятий спортом
В Подмосковье запустят единую цифровую платформу для занятий спортом - РИА Новости, 30.03.2022
В Подмосковье запустят единую цифровую платформу для занятий спортом
В Московской области запустят единую цифровую платформу для занятий спортом, сообщает телеканал “360”. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:37
2022-03-30T17:37
2022-03-30T17:37
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Московской области запустят единую цифровую платформу для занятий спортом, сообщает телеканал “360”.По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, на платформе собрана вся необходимая информация о спортивных объектах, секциях и спортивных залах региона. Благодаря ей любой желающий может записаться на индивидуальную тренировку либо же выбрать групповую."Например, Красногорск в режиме реального времени, и, допустим, хотим записаться на хоккей. Видим все про секцию – возраст доступных групп, расписание – и в режиме реального времени можем записаться на тренировку в группу. После этого попадаем в личный кабинет", – отметил министр.Также для жителей Подмосковья будут проработаны специальные направления, где можно начать бегать."Мы прорабатываем каждый маршрут индивидуально, чтобы он был понятен и удобен для человека. Беговые маршруты, где припарковаться, какая дистанция, как удобнее бежать, соответственно, все это на данном портале, и, конечно, тренеры", – заявил Абаренов.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
В Московской области запустят единую цифровую платформу для занятий спортом, сообщает телеканал “360”
.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, на платформе собрана вся необходимая информация о спортивных объектах, секциях и спортивных залах региона. Благодаря ей любой желающий может записаться на индивидуальную тренировку либо же выбрать групповую.
"Например, Красногорск в режиме реального времени, и, допустим, хотим записаться на хоккей. Видим все про секцию – возраст доступных групп, расписание – и в режиме реального времени можем записаться на тренировку в группу. После этого попадаем в личный кабинет", – отметил министр.
Также для жителей Подмосковья будут проработаны специальные направления, где можно начать бегать.
"Мы прорабатываем каждый маршрут индивидуально, чтобы он был понятен и удобен для человека. Беговые маршруты, где припарковаться, какая дистанция, как удобнее бежать, соответственно, все это на данном портале, и, конечно, тренеры", – заявил Абаренов.