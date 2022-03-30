https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780976384.html

День 35-й: продвижение в ДНР, оценка переговоров в Стамбуле

День 35-й: продвижение в ДНР, оценка переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 30.03.2022

День 35-й: продвижение в ДНР, оценка переговоров в Стамбуле

На 35-й день спецоперации на Украине российская армия в ДНР продвинулась еще на 8 километров и уничтожила три танка и 12 беспилотников, а также три зенитных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T22:06

2022-03-30T22:06

2022-03-30T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир мединский

игорь конашенков

россия

умань

киев

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На 35-й день спецоперации на Украине российская армия в ДНР продвинулась еще на 8 километров и уничтожила три танка и 12 беспилотников, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Также в среду глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам двусторонних переговоров в Стамбуле заявил, что Киев впервые за много лет продемонстрировал готовность договариваться с Россией.Ход операцииРоссийская армия 30 марта прорвала оборону противника, форсировав реку Шайтанка, и ведет бои с украинскими войсками в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР. Российские войска продвинулись на 8 километров и уничтожили три танка, 12 беспилотников, а также 69 военных объектов Украины, в том числе три зенитных ракетных комплекса (ЗРК). Всего за время спецоперации были уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 ЗРК, 321 беспилотник и 1 755 танков.Кроме того, выяснилось, что синагога в городе Умань Черкасской области, о которой Владимир Зеленский рассказывал израильским парламентариям 21 марта, использовалась для размещения нацистов и их оружия, сообщили в Минобороны РФ.Также в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что целью перегруппировки российских войск под Киевом и Черниговом является активизация действий на приоритетных направлениях, прежде всего в Донбассе.Планы Киева по созданию биооружияТакже выяснилось, что руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия на Украине, эти компании были напрямую связаны с сыном президента США Джо Байдена.По словам официального представителя Минобороны РФ, Киев всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения республик Донбасса и России. Минобороны РФ также заявило, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.Хох переговоровГлава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский после очередного раунда в Стамбуле заявил, что Киев впервые за многие годы заявил о готовности договариваться с Россией, согласившись на принципиальные требования о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз на своей территории. Он также подчеркнул, что переговоры продолжаются и позиция РФ по Крыму и Донбассу неизменна.Мединский добавил, что Украина передала зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которые предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов. По его словам, если обязательства будут выполнены, угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в китайском Таньси, что состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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умань

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Уничтожение украинского ЗРК «Бук-М1» высокоточным ракетным ударом. Видео Минобороны России Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Бука» ракетным ударом. 2022-03-30T22:06 true PT1M25S

"Позитивное продвижение вперед" – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-30T22:06 true PT0M38S

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Наталья Макарова

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