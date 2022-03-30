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Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html
Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине
Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких бойцов Росгвардии за проявленное мужество в боях с украинскими нацистами, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:27
2022-03-30T17:27
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киевская область
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких бойцов Росгвардии за проявленное мужество в боях с украинскими нацистами, сообщает пресс-служба ведомства.Как говорится в сообщении, в Киевской области в тяжелом бою подразделение Росгвардии попало под шквальный огонь, некоторые бойцы получили ранения. Военнослужащие, укрывшись от огня украинских войск, запросили поддержку у соседнего подразделения."Об этом по радиосвязи стало известно офицерам отряда спецназа Росгвардии - майору полиции Д. Куликову, старшему лейтенанту полиции С. Хрипунову и... старшему лейтенанту полиции А. Кудрявцеву. Офицеры Росгвардии немедленно выдвинулись на помощь. Подавляя огневые точки противника, они эвакуировали с поля боя раненых товарищей и приняли участие в отражении атаки противника", - добавили в ведомстве.Кроме того, офицер Росгвардии В. Павлов в составе подразделения спецназначения вел бой с украинскими нацистами. В ходе боя он получил два ранения, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря мужеству и отваге росгвардейца удалось подавить огневые точки украинских войск.Указом президента Павлов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Также сообщается, что сержант Росгвардии И. Бузаев героически действовал в составе минометной батареи. В бою он был ранен, но выполнил поставленные задачи."Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Росгвардии сержант И. Бузаев награжден медалью Суворова", - подчеркнули в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/tsvo-1780597228.html
https://ria.ru/20220324/voennye-1779858654.html
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россия
киевская область
украина
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владимир путин, россия, киевская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
17:27 30.03.2022
 
Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине

Президент Путин наградил бойцов Росгвардии за подвиги во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких бойцов Росгвардии за проявленное мужество в боях с украинскими нацистами, сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, в Киевской области в тяжелом бою подразделение Росгвардии попало под шквальный огонь, некоторые бойцы получили ранения. Военнослужащие, укрывшись от огня украинских войск, запросили поддержку у соседнего подразделения.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Командующий ЦВО прибыл в Черниговскую область и наградил военнослужащих
"Об этом по радиосвязи стало известно офицерам отряда спецназа Росгвардии - майору полиции Д. Куликову, старшему лейтенанту полиции С. Хрипунову и... старшему лейтенанту полиции А. Кудрявцеву. Офицеры Росгвардии немедленно выдвинулись на помощь. Подавляя огневые точки противника, они эвакуировали с поля боя раненых товарищей и приняли участие в отражении атаки противника", - добавили в ведомстве.
Кроме того, офицер Росгвардии В. Павлов в составе подразделения спецназначения вел бой с украинскими нацистами. В ходе боя он получил два ранения, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря мужеству и отваге росгвардейца удалось подавить огневые точки украинских войск.
Указом президента Павлов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Также сообщается, что сержант Росгвардии И. Бузаев героически действовал в составе минометной батареи. В бою он был ранен, но выполнил поставленные задачи.
"Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Росгвардии сержант И. Бузаев награжден медалью Суворова", - подчеркнули в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияКиевская областьУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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