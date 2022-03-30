https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780924324.html

Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине

Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Путин наградил росгвардейцев за подвиги во время спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких бойцов Росгвардии за проявленное мужество в боях с украинскими нацистами, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:27

2022-03-30T17:27

2022-03-30T17:27

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

киевская область

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778495166_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ac9e626220b0ff4359009d334107479e.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил нескольких бойцов Росгвардии за проявленное мужество в боях с украинскими нацистами, сообщает пресс-служба ведомства.Как говорится в сообщении, в Киевской области в тяжелом бою подразделение Росгвардии попало под шквальный огонь, некоторые бойцы получили ранения. Военнослужащие, укрывшись от огня украинских войск, запросили поддержку у соседнего подразделения."Об этом по радиосвязи стало известно офицерам отряда спецназа Росгвардии - майору полиции Д. Куликову, старшему лейтенанту полиции С. Хрипунову и... старшему лейтенанту полиции А. Кудрявцеву. Офицеры Росгвардии немедленно выдвинулись на помощь. Подавляя огневые точки противника, они эвакуировали с поля боя раненых товарищей и приняли участие в отражении атаки противника", - добавили в ведомстве.Кроме того, офицер Росгвардии В. Павлов в составе подразделения спецназначения вел бой с украинскими нацистами. В ходе боя он получил два ранения, но продолжил руководить подчиненными. Благодаря мужеству и отваге росгвардейца удалось подавить огневые точки украинских войск.Указом президента Павлов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.Также сообщается, что сержант Росгвардии И. Бузаев героически действовал в составе минометной батареи. В бою он был ранен, но выполнил поставленные задачи."Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Росгвардии сержант И. Бузаев награжден медалью Суворова", - подчеркнули в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/tsvo-1780597228.html

https://ria.ru/20220324/voennye-1779858654.html

https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html

россия

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, киевская область, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире