https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780875408.html

Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%

Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76% - РИА Новости, 30.03.2022

Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%

Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:50

2022-03-30T14:50

2022-03-30T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донбасс

украина

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вциом

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на Украине, следует из результатов исследования ВЦИОМ, проведенного 24 марта.На вопрос, поддерживают или не поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине, 25 февраля 65% респондентов ответили, что поддерживают. За прошедшее время этот показатель вырос на 11 процентных пунктов, до 76%.Скорее не поддерживали спецоперацию в конце февраля 25% участников опроса, их число сократилось на 10 процентных пунктов, до 15%.На вопрос, какую цель в первую очередь преследует Россия при проведении спецоперации, 42% указали варианты "защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории", 21% считают, что Россия в результате спецоперации хочет "изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов", 18% - "защитить население Донбасса", 4% - "оккупировать Украину и присоединить ее к России".Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что при проведении спецоперации РФ речи об оккупации Украины не идет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html

https://ria.ru/20220328/spetsoperatsiya-1780502075.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779819819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, донбасс, украина, нато, вциом, ситуация в днр и лнр, в мире