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Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76% - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/spetsoperatsiya-1780875408.html
Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%
Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76% - РИА Новости, 30.03.2022
Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%
Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:50
2022-03-30T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
донбасс
украина
нато
вциом
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на Украине, следует из результатов исследования ВЦИОМ, проведенного 24 марта.На вопрос, поддерживают или не поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине, 25 февраля 65% респондентов ответили, что поддерживают. За прошедшее время этот показатель вырос на 11 процентных пунктов, до 76%.Скорее не поддерживали спецоперацию в конце февраля 25% участников опроса, их число сократилось на 10 процентных пунктов, до 15%.На вопрос, какую цель в первую очередь преследует Россия при проведении спецоперации, 42% указали варианты "защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории", 21% считают, что Россия в результате спецоперации хочет "изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов", 18% - "защитить население Донбасса", 4% - "оккупировать Украину и присоединить ее к России".Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что при проведении спецоперации РФ речи об оккупации Украины не идет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220328/oruzhie-1780421032.html
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владимир путин, россия, донбасс, украина, нато, вциом, ситуация в днр и лнр, в мире
14:50 30.03.2022
 
Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%

ВЦИОМ: число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАкция в поддержку российских военных "Своих не бросаем"
Акция в поддержку российских военных Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Акция в поддержку российских военных "Своих не бросаем"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на Украине, следует из результатов исследования ВЦИОМ, проведенного 24 марта.
На вопрос, поддерживают или не поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине, 25 февраля 65% респондентов ответили, что поддерживают. За прошедшее время этот показатель вырос на 11 процентных пунктов, до 76%.
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28 марта, 11:18
В США назвали главное оружие России в спецоперации на Украине
Скорее не поддерживали спецоперацию в конце февраля 25% участников опроса, их число сократилось на 10 процентных пунктов, до 15%.
На вопрос, какую цель в первую очередь преследует Россия при проведении спецоперации, 42% указали варианты "защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории", 21% считают, что Россия в результате спецоперации хочет "изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов", 18% - "защитить население Донбасса", 4% - "оккупировать Украину и присоединить ее к России".
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что при проведении спецоперации РФ речи об оккупации Украины не идет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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28 марта, 16:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Патрушев назвал спецоперацию ответной реакцией на преступные шаги Киева
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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