Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%
ВЦИОМ: число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 76%
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАкция в поддержку российских военных "Своих не бросаем"
Акция в поддержку российских военных "Своих не бросаем"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число россиян, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, с начала мониторинга ситуации выросло на 11 процентных пунктов, до 76%, главной ее целью называют защитить страну и не дать разместить военные базы НАТО на Украине, следует из результатов исследования ВЦИОМ, проведенного 24 марта.
Скорее не поддерживали спецоперацию в конце февраля 25% участников опроса, их число сократилось на 10 процентных пунктов, до 15%.
На вопрос, какую цель в первую очередь преследует Россия при проведении спецоперации, 42% указали варианты "защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории", 21% считают, что Россия в результате спецоперации хочет "изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов", 18% - "защитить население Донбасса", 4% - "оккупировать Украину и присоединить ее к России".
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что при проведении спецоперации РФ речи об оккупации Украины не идет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 марта 2022 года. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.