https://ria.ru/20220330/soveschanie-1780849003.html

Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг

Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг - РИА Новости, 30.03.2022

Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг

Совещание у президента России Владимира Путина по авиаотрасли отложили на четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:08

2022-03-30T13:08

2022-03-30T14:05

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новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Совещание у президента России Владимира Путина по авиаотрасли отложили на четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оно перенеслось на завтра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится совещание.Ранее сообщалось, что Путин в среду проведет совещание по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России. Ранее встречу анонсировал министр транспорта Виталий Савельев.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, сообщил 23 марта Савельев. Он отметил, что правительству предстоит определиться, что делать авиакомпаниям, которые оставили зарубежные самолеты, надо ли выкупать воздушные суда. Министр добавил, что объем выкупа составит 20 миллиардов долларов. При этом он отмечал, что лизингодатели не хотят продавать самолеты российским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, виталий савельев, россия, владимир путин, новости - туризм