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Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг - РИА Новости, 30.03.2022
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Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг
Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг - РИА Новости, 30.03.2022
Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг
Совещание у президента России Владимира Путина по авиаотрасли отложили на четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:08
2022-03-30T14:05
экономика
виталий савельев
россия
владимир путин
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Совещание у президента России Владимира Путина по авиаотрасли отложили на четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оно перенеслось на завтра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится совещание.Ранее сообщалось, что Путин в среду проведет совещание по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России. Ранее встречу анонсировал министр транспорта Виталий Савельев.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, сообщил 23 марта Савельев. Он отметил, что правительству предстоит определиться, что делать авиакомпаниям, которые оставили зарубежные самолеты, надо ли выкупать воздушные суда. Министр добавил, что объем выкупа составит 20 миллиардов долларов. При этом он отмечал, что лизингодатели не хотят продавать самолеты российским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220330/aviakompaniya-1780793017.html
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экономика, виталий савельев, россия, владимир путин, новости - туризм
13:08 30.03.2022 (обновлено: 14:05 30.03.2022)
 
Совещание Путина по авиаотрасли отложили на четверг

Пресс-секретарь Песков: совещание у президента Путина по авиаотрасли отложили на четверг

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Совещание у президента России Владимира Путина по авиаотрасли отложили на четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Оно перенеслось на завтра", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда состоится совещание.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Ранее сообщалось, что Путин в среду проведет совещание по развитию пострадавшей от санкций авиаотрасли в России. Ранее встречу анонсировал министр транспорта Виталий Савельев.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
Западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, сообщил 23 марта Савельев. Он отметил, что правительству предстоит определиться, что делать авиакомпаниям, которые оставили зарубежные самолеты, надо ли выкупать воздушные суда. Министр добавил, что объем выкупа составит 20 миллиардов долларов. При этом он отмечал, что лизингодатели не хотят продавать самолеты российским авиакомпаниям.
Самолет S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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