https://ria.ru/20220330/snaryad-1780788873.html
Украинский снаряд частично разрушил жилой дом в Донецке
Украинский снаряд частично разрушил жилой дом в Донецке - РИА Новости, 30.03.2022
Украинский снаряд частично разрушил жилой дом в Донецке
Многоэтажный жилой дом частично разрушился из-за ночного обстрела Донецка украинскими войсками, написал в Telegram мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T07:33
2022-03-30T07:33
2022-03-30T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779971678_0:278:3046:1991_1920x0_80_0_0_2e912c84bb9f62de042a29928a879fbc.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Многоэтажный жилой дом частично разрушился из-за ночного обстрела Донецка украинскими войсками, написал в Telegram мэр города Алексей Кулемзин."️Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома по ул. Пинтера, 8 (микрорайон Текстильщик). Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в публикации.Как уточнили в штабе территориальной обороны ДНР, в доме разрушены несколько квартир.Всего украинские силовики выпустили по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов, добавили в штабе.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/lugansk-1780787268.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779971678_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_c7b166ecf27974daaddd21bd82e393e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
07:33 30.03.2022 (обновлено: 08:56 30.03.2022)
Украинский снаряд частично разрушил жилой дом в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в жилой дом