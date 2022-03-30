https://ria.ru/20220330/slovakiya-1780941384.html
Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД
Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД - РИА Новости, 30.03.2022
Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД
Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, сообщил пресс-секретарь посольства Виталий... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:25
2022-03-30T18:25
2022-03-30T18:29
словакия
в мире
игорь братчиков
россия
братислава
мид словакии
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 30 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, сообщил пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк."Могу подтвердить, что в среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется", - сказал Житнюк.
https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, игорь братчиков, россия, братислава, мид словакии, санкции в отношении россии
18:25 30.03.2022 (обновлено: 18:29 30.03.2022)
Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД
Послу России в Братиславе Братчикову объявили о сокращении персонала дипмиссии