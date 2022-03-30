https://ria.ru/20220330/slovakiya-1780941384.html

Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД

Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД - РИА Новости, 30.03.2022

Посла России в Братиславе вызвали в словацкий МИД

Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, сообщил пресс-секретарь посольства Виталий... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:25

2022-03-30T18:25

2022-03-30T18:29

словакия

в мире

игорь братчиков

россия

братислава

мид словакии

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 30 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Братиславе подтвердило РИА Новости информацию о решении МИД Словакии сократить персонал дипмиссии, сообщил пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк."Могу подтвердить, что в среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется", - сказал Житнюк.

https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747649.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, в мире, игорь братчиков, россия, братислава, мид словакии, санкции в отношении россии