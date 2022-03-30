Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/sklad-1780814581.html
Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине
Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине
Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий, заявил в среду на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:56
2022-03-30T11:40
в мире
хмельницкий (город)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе", - сказал он.
https://ria.ru/20220330/su-24-1780812544.html
хмельницкий (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_1f15608d61f84debc96a0f9aeec42264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), украина
10:56 30.03.2022 (обновлено: 11:40 30.03.2022)
 
Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине

Минобороны: ВС России уничтожили два склада с горючим для бронетехники ВСУ под Хмельницком

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Карта военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе", - сказал он.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:50
ВС России сбили украинский Су-24 вблизи белорусской границы
 
В миреХмельницкий (город)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала