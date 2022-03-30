https://ria.ru/20220330/sklad-1780814581.html

Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине

Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине - РИА Новости, 30.03.2022

Российские войска уничтожили два крупных склада с горючим на Украине

Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий, заявил в среду на... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:56

2022-03-30T10:56

2022-03-30T11:40

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха уничтожены крупные склады с горючим для украинской бронетехники в районах Староконстантинов и Хмельницкий, заявил в среду на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе", - сказал он.

https://ria.ru/20220330/su-24-1780812544.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкий (город), украина