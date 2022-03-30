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Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России - РИА Новости, 30.03.2022
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Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России
Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России - РИА Новости, 30.03.2022
Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России
Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:34
2022-03-30T03:34
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Комментируя возможность новой волны заболеваемости коронавирусом вследствие отмены ограничений в ряде регионов России, специалист обратил внимание на то, что ограничения в стране не снимаются просто так. Он отметил, что главным показателем для принятия таких решений для властей является количество свободных коек под ковидных больных в регионе."Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на… прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная. Но это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, то бишь осень-зима… не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново", - рассказал инфекционист.
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общество, здоровье - общество, россия
03:34 30.03.2022
 
Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

Инфекционист Вознесенский заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрохожие на Арбате в Москве
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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Комментируя возможность новой волны заболеваемости коронавирусом вследствие отмены ограничений в ряде регионов России, специалист обратил внимание на то, что ограничения в стране не снимаются просто так. Он отметил, что главным показателем для принятия таких решений для властей является количество свободных коек под ковидных больных в регионе.
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"Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на… прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная. Но это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, то бишь осень-зима… не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново", - рассказал инфекционист.
 
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