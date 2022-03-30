https://ria.ru/20220330/situatsiya-1780782338.html

Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России - РИА Новости, 30.03.2022

Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической ситуации в России

Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T03:34

2022-03-30T03:34

2022-03-30T03:34

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Комментируя возможность новой волны заболеваемости коронавирусом вследствие отмены ограничений в ряде регионов России, специалист обратил внимание на то, что ограничения в стране не снимаются просто так. Он отметил, что главным показателем для принятия таких решений для властей является количество свободных коек под ковидных больных в регионе."Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на… прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная. Но это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ, то бишь осень-зима… не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново", - рассказал инфекционист.

https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775753371.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия