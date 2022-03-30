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Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы - РИА Новости, 30.03.2022
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Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы
Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:21
2022-03-30T10:21
экономика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили", - написал он в телеграм-канале.
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экономика, дмитрий медведев
10:21 30.03.2022
 
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы

Зампред Совбеза Медведев: прежнюю финансовую систему скомпрометировали бывшие гаранты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили", - написал он в телеграм-канале.
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