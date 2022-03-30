https://ria.ru/20220330/sistema-1780805804.html

Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы

Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы - РИА Новости, 30.03.2022

Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы

Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:21

2022-03-30T10:21

2022-03-30T10:21

экономика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

экономика, дмитрий медведев