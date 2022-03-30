https://ria.ru/20220330/sistema-1780805804.html
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы - РИА Новости, 30.03.2022
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы
Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:21
2022-03-30T10:21
2022-03-30T10:21
экономика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прежней финансовой системы не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется – слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили", - написал он в телеграм-канале.
https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев
Медведев спрогнозировал смену мировой финансовой системы
Зампред Совбеза Медведев: прежнюю финансовую систему скомпрометировали бывшие гаранты