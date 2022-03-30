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Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 30.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220330/shveytsariya-1780903768.html
Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу
Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 30.03.2022
Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу
Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:15
2022-03-30T16:15
распространение коронавируса
в мире
швейцария
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ (Швейцария), 30 мар - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.Согласно заявлению правительства, с 1 апреля будут отменены масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а также требование об изоляции для получивших положительный результат теста на COVID-19."Благодаря высокой иммунизации населения в последние недели не было значительного увеличения числа пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, хотя число инфекций тем временем снова возросло. Ухудшение ситуации в ближайшие месяцы маловероятно. Однако будущее развитие пандемии по-прежнему невозможно достоверно предсказать. Ожидается, что SARS-CoV-2 не исчезнет, а станет эндемичным. Поэтому в будущем следует ожидать новых сезонных волн", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.Сообщается, что ответственность за сдерживание распространения COVID-19 теперь будут нести власти кантонов. Власти также решили до весны 2023 года установить переходный этап, который будет предполагать повышенную бдительность в связи с коронавирусом. В частности, речь идет о таких мерах, как тестирование, вакцинация и отслеживание контактов.
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в мире, швейцария, коронавирус covid-19
16:15 30.03.2022
 
Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу

Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу с 1 апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Города мира. Женева
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ЦЮРИХ (Швейцария), 30 мар - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Согласно заявлению правительства, с 1 апреля будут отменены масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а также требование об изоляции для получивших положительный результат теста на COVID-19.
"Благодаря высокой иммунизации населения в последние недели не было значительного увеличения числа пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, хотя число инфекций тем временем снова возросло. Ухудшение ситуации в ближайшие месяцы маловероятно. Однако будущее развитие пандемии по-прежнему невозможно достоверно предсказать. Ожидается, что SARS-CoV-2 не исчезнет, а станет эндемичным. Поэтому в будущем следует ожидать новых сезонных волн", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Сообщается, что ответственность за сдерживание распространения COVID-19 теперь будут нести власти кантонов. Власти также решили до весны 2023 года установить переходный этап, который будет предполагать повышенную бдительность в связи с коронавирусом. В частности, речь идет о таких мерах, как тестирование, вакцинация и отслеживание контактов.
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