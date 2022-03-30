https://ria.ru/20220330/shveytsariya-1780903768.html

Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу

Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 30.03.2022

Власти Швейцарии отменяют все ограничения по коронавирусу

Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

2022-03-30T16:15

распространение коронавируса

в мире

швейцария

коронавирус covid-19

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ЦЮРИХ (Швейцария), 30 мар - РИА Новости. Правительство Швейцарии приняло решение снять все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.Согласно заявлению правительства, с 1 апреля будут отменены масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях, а также требование об изоляции для получивших положительный результат теста на COVID-19."Благодаря высокой иммунизации населения в последние недели не было значительного увеличения числа пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, хотя число инфекций тем временем снова возросло. Ухудшение ситуации в ближайшие месяцы маловероятно. Однако будущее развитие пандемии по-прежнему невозможно достоверно предсказать. Ожидается, что SARS-CoV-2 не исчезнет, а станет эндемичным. Поэтому в будущем следует ожидать новых сезонных волн", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.Сообщается, что ответственность за сдерживание распространения COVID-19 теперь будут нести власти кантонов. Власти также решили до весны 2023 года установить переходный этап, который будет предполагать повышенную бдительность в связи с коронавирусом. В частности, речь идет о таких мерах, как тестирование, вакцинация и отслеживание контактов.

https://ria.ru/20220329/shtammy-1780696753.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, коронавирус covid-19