https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html
Медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области
Медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2022
Медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области
Военные медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области, они получили ранения в результате обстрелов украинских войск, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:56
2022-03-30T09:56
2022-03-30T10:35
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области, они получили ранения в результате обстрелов украинских войск, сообщает пресс-служба ведомства."В результате обстрела вооруженными силами Украины населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области ранение получили двое детей. На помощь пришли специалисты группы медицинского обеспечения одного из воинских подразделений Южного округа Росгвардии", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что от снаряда, выпущенного украинскими военными, пострадали двое школьников. Один из них получил сквозное проникающее ранение брюшной полости, другой - рваные раны правой кисти и головы."Экстренную помощь раненым оказали медицинские специалисты Росгвардии... действиями группы медицинского обеспечения, которую возглавляет капитан медицинской службы Л. Вольский, удалось стабилизировать состояние пострадавших, им оказана срочная врачебная помощь", - добавили в пресс-службе.Для дальнейшей реабилитации детей доставили в больницу в поселок Великая Александровка, их сопроводили бойцы Росгвардии. Сейчас дети в безопасности.
https://ria.ru/20220328/pomosch-1780418976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, украина, вооруженные силы украины
09:56 30.03.2022 (обновлено: 10:35 30.03.2022)
Медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области
Военные медики Росгвардии спасли двух украинских школьников в Херсонской области
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военные медики Росгвардии спасли украинских школьников в Херсонской области, они получили ранения в результате обстрелов украинских войск, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате обстрела вооруженными силами Украины
населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области
ранение получили двое детей. На помощь пришли специалисты группы медицинского обеспечения одного из воинских подразделений Южного округа Росгвардии
", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что от снаряда, выпущенного украинскими военными, пострадали двое школьников. Один из них получил сквозное проникающее ранение брюшной полости, другой - рваные раны правой кисти и головы.
"Экстренную помощь раненым оказали медицинские специалисты Росгвардии... действиями группы медицинского обеспечения, которую возглавляет капитан медицинской службы Л. Вольский, удалось стабилизировать состояние пострадавших, им оказана срочная врачебная помощь", - добавили в пресс-службе.
Для дальнейшей реабилитации детей доставили в больницу в поселок Великая Александровка, их сопроводили бойцы Росгвардии. Сейчас дети в безопасности.