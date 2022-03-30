https://ria.ru/20220330/series-1780840273.html

Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно"

Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно" - РИА Новости, 30.03.2022

Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно"

Для стриминговой платформы HBO Max разрабатывают сериал, который станет приквелом к знаменитому хоррор-роману Стивена Кинга "Оно", сообщает Variety. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:17

2022-03-30T13:17

2022-03-30T13:17

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Для стриминговой платформы HBO Max разрабатывают сериал, который станет приквелом к знаменитому хоррор-роману Стивена Кинга "Оно", сообщает Variety. Предстоящее шоу получило название "Добро пожаловать в Дерри" ("Welcome to Derry"). Ожидается, что действие в нем будет разворачиваться в 1960-х годах и предшествовать событиям, показанных в фильмах "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019). По информации Variety, в сериал также включат историю происхождения демонического клоуна Пеннивайза. Энди Мускетти, снявший две части "Оно", выступит исполнительным продюсером вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом (он же написал сценарий). Остальные подробности, включая дату выхода и актерский состав, пока не раскрывают.Два последних фильма "Оно" с Биллом Скарсгардом в главной роли в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате.

https://ria.ru/20220302/euphoria-1775884100.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, hbo, стивен кинг