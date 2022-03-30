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Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно"
Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно" - РИА Новости, 30.03.2022
Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно"
Для стриминговой платформы HBO Max разрабатывают сериал, который станет приквелом к знаменитому хоррор-роману Стивена Кинга "Оно", сообщает Variety. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:17
2022-03-30T13:17
2022-03-30T13:17
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Для стриминговой платформы HBO Max разрабатывают сериал, который станет приквелом к знаменитому хоррор-роману Стивена Кинга "Оно", сообщает Variety. Предстоящее шоу получило название "Добро пожаловать в Дерри" ("Welcome to Derry"). Ожидается, что действие в нем будет разворачиваться в 1960-х годах и предшествовать событиям, показанных в фильмах "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019). По информации Variety, в сериал также включат историю происхождения демонического клоуна Пеннивайза. Энди Мускетти, снявший две части "Оно", выступит исполнительным продюсером вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом (он же написал сценарий). Остальные подробности, включая дату выхода и актерский состав, пока не раскрывают.Два последних фильма "Оно" с Биллом Скарсгардом в главной роли в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, hbo, стивен кинг
Новый сериал HBO расскажет предысторию клоуна из фильмов "Оно"
HBO создаст сериал-приквел фильма ужасов "Оно" о клоуне Пеннивайзе, сообщает Variety
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости.
Для стриминговой платформы HBO Max разрабатывают сериал, который станет приквелом к знаменитому хоррор-роману Стивена Кинга "Оно", сообщает
Variety.
Предстоящее шоу получило название "Добро пожаловать в Дерри" ("Welcome to Derry"). Ожидается, что действие в нем будет разворачиваться в 1960-х годах и предшествовать событиям, показанных в фильмах "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019).
По информации Variety, в сериал также включат историю происхождения демонического клоуна Пеннивайза.
Энди Мускетти, снявший две части "Оно", выступит исполнительным продюсером вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом (он же написал сценарий).
Остальные подробности, включая дату выхода и актерский состав, пока не раскрывают.
Два последних фильма "Оно" с Биллом Скарсгардом в главной роли в совокупности собрали более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате.