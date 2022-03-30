https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914794.html
Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков
Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022
Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков
Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:52
2022-03-30T16:52
2022-03-30T17:31
россия
санкции в отношении россии
санкции
сергей рябков
в мире
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы", - сказал он в эфире телеканала RT.
https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, санкции, сергей рябков, в мире, экономика
16:52 30.03.2022 (обновлено: 17:31 30.03.2022)
Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков
Рябков: Россия отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций