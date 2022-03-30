https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914794.html

Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков

Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков - РИА Новости, 30.03.2022

Россия отвечает на волну иррациональных западных санкций, заявил Рябков

Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:52

2022-03-30T16:52

2022-03-30T17:31

россия

санкции в отношении россии

санкции

сергей рябков

в мире

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а отвечает на волну "цунами" иррациональных западных санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы защищаем свои интересы от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы", - сказал он в эфире телеканала RT.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914012.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкции в отношении россии, санкции, сергей рябков, в мире, экономика