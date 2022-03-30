https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914012.html
В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством
В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством - РИА Новости, 30.03.2022
В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством
Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:49
2022-03-30T16:49
2022-03-30T17:07
санкции в отношении россии
москва
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В эфире телеканала RT он назвал бесстыдством, когда "за одну ночь" страны Запада отказались от обязательств по контрактам с РФ во многих сферах.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.
https://ria.ru/20220330/rubl-1780892003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, москва, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
Материал дополняется
16:49 30.03.2022 (обновлено: 17:07 30.03.2022)
В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством
Замглавы МИД Рябков назвал объявление России санкций бесстыдством