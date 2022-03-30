https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780914012.html

В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством

В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством - РИА Новости, 30.03.2022

В МИД назвали объявление России санкций бесстыдством

Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:49

2022-03-30T16:49

2022-03-30T17:07

санкции в отношении россии

москва

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В эфире телеканала RT он назвал бесстыдством, когда "за одну ночь" страны Запада отказались от обязательств по контрактам с РФ во многих сферах.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.

https://ria.ru/20220330/rubl-1780892003.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, москва, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков