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В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы - РИА Новости, 30.03.2022
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В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы
В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы - РИА Новости, 30.03.2022
В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы
Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:52
2022-03-30T14:08
санкции в отношении россии
в мире
россия
иран
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым."Мы рады, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России", - сказал иранский министр в ходе встречи. Он также сообщил, что был проинформирован о "позитивных шагах" в переговорах России и Украины.Абдоллахиан также попросил Лаврова передать теплый привет от президента Ирана Ибрахима Раиси президенту России Владимиру Путину.Встреча министров иностранных дел РФ и Ирана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, иран, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан
13:52 30.03.2022 (обновлено: 14:08 30.03.2022)
 
В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

Глава МИД Ирана Абдоллахиан высказался против односторонних санкций в отношении Москвы

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы рады, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России", - сказал иранский министр в ходе встречи. Он также сообщил, что был проинформирован о "позитивных шагах" в переговорах России и Украины.
Абдоллахиан также попросил Лаврова передать теплый привет от президента Ирана Ибрахима Раиси президенту России Владимиру Путину.
Встреча министров иностранных дел РФ и Ирана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 13:29
Россия и Иран работают над объединением систем передачи финсообщений
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияИранМИД ИранаХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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