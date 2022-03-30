https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780861521.html

В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы - РИА Новости, 30.03.2022

В Тегеране выступили против односторонних санкций в отношении Москвы

Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:52

2022-03-30T13:52

2022-03-30T14:08

санкции в отношении россии

в мире

россия

иран

мид ирана

хосейн амир абдоллахиан

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым."Мы рады, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы против санкций и односторонних шагов в отношении России", - сказал иранский министр в ходе встречи. Он также сообщил, что был проинформирован о "позитивных шагах" в переговорах России и Украины.Абдоллахиан также попросил Лаврова передать теплый привет от президента Ирана Ибрахима Раиси президенту России Владимиру Путину.Встреча министров иностранных дел РФ и Ирана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.

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иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, иран, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан