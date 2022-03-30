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В Китае рассказали, как "пляски под американскую дудку" погубят Евросоюз - РИА Новости, 30.03.2022
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Европа сплясала под дудку США и оказалась на грани провала
В Китае рассказали, как "пляски под американскую дудку" погубят Евросоюз - РИА Новости, 30.03.2022
Европа сплясала под дудку США и оказалась на грани провала
Евросоюз опрометчиво поддержал экономическую кампанию Вашингтона против Москвы, и теперь его ждет суровая расплата, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:09
2022-03-30T17:11
джо байден
россия
сша
москва
евросоюз
китай
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз опрометчиво поддержал экономическую кампанию Вашингтона против Москвы, и теперь его ждет суровая расплата, пишет китайская газета Global Times.Как отмечает автор, безрассудные действия Брюсселя навлекли на себя ответную реакцию: теперь газ "недружественным странам" Москва будет продавать исключительно за рубли. При этом в Европе явно переоценили поддержку со стороны президента США Джо Байдена, который старается преуменьшить катастрофические экономические последствия для союзников. Слова о "нравственности" и "укреплении стратегических позиций" никоим образом не помогут ЕС обрести независимость от российских энергоресурсов, подчеркивается в статье."За словами Байдена скрывается суровая правда жизни, заключающаяся в том, что США не в состоянии помочь Евросоюзу отказаться от поставок российских энергоресурсов, хотя они близкие союзники. ЕС, бездумно присоединившись к экономической кампании Соединенных Штатов против России, показывает всему миру, каково это — выстрелить себе в ногу", — говорится в материале."Пляски Евросоюза под американскую дудку", по мнению автора, могут нанести ущерб не только энергетической безопасности. Перевод расчетов за газ на рубли наверняка приведет к падению курса евро, поскольку у ЕС попросту не хватает российской валюты. Закупать ее придется на рынке валютно-обменных операций или же у российского Центробанка, что, по сути, будет означать отмену санкций, касающихся SWIFT. США, возможно, удастся сохранить позиции доллара, но евро в этой ситуации ждут самые большие потери.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/sanktsii-1780834755.html
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джо байден, россия, сша, москва, евросоюз, китай
13:09 30.03.2022 (обновлено: 17:11 30.03.2022)
 
В Китае рассказали, как "пляски под американскую дудку" погубят Евросоюз

Global Times: Евросоюз выстрелил себе в ногу, бездумно поддержав санкции США против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз опрометчиво поддержал экономическую кампанию Вашингтона против Москвы, и теперь его ждет суровая расплата, пишет китайская газета Global Times.
Как отмечает автор, безрассудные действия Брюсселя навлекли на себя ответную реакцию: теперь газ "недружественным странам" Москва будет продавать исключительно за рубли. При этом в Европе явно переоценили поддержку со стороны президента США Джо Байдена, который старается преуменьшить катастрофические экономические последствия для союзников. Слова о "нравственности" и "укреплении стратегических позиций" никоим образом не помогут ЕС обрести независимость от российских энергоресурсов, подчеркивается в статье.
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"За словами Байдена скрывается суровая правда жизни, заключающаяся в том, что США не в состоянии помочь Евросоюзу отказаться от поставок российских энергоресурсов, хотя они близкие союзники. ЕС, бездумно присоединившись к экономической кампании Соединенных Штатов против России, показывает всему миру, каково это — выстрелить себе в ногу", — говорится в материале.
"Пляски Евросоюза под американскую дудку", по мнению автора, могут нанести ущерб не только энергетической безопасности. Перевод расчетов за газ на рубли наверняка приведет к падению курса евро, поскольку у ЕС попросту не хватает российской валюты. Закупать ее придется на рынке валютно-обменных операций или же у российского Центробанка, что, по сути, будет означать отмену санкций, касающихся SWIFT. США, возможно, удастся сохранить позиции доллара, но евро в этой ситуации ждут самые большие потери.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Джо БайденРоссияСШАМоскваЕвросоюзКитай
 
 
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