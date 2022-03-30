https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780849709.html

Европа сплясала под дудку США и оказалась на грани провала

В Китае рассказали, как "пляски под американскую дудку" погубят Евросоюз - РИА Новости, 30.03.2022

Европа сплясала под дудку США и оказалась на грани провала

Евросоюз опрометчиво поддержал экономическую кампанию Вашингтона против Москвы, и теперь его ждет суровая расплата, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:09

2022-03-30T13:09

2022-03-30T17:11

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россия

сша

москва

евросоюз

китай

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Евросоюз опрометчиво поддержал экономическую кампанию Вашингтона против Москвы, и теперь его ждет суровая расплата, пишет китайская газета Global Times.Как отмечает автор, безрассудные действия Брюсселя навлекли на себя ответную реакцию: теперь газ "недружественным странам" Москва будет продавать исключительно за рубли. При этом в Европе явно переоценили поддержку со стороны президента США Джо Байдена, который старается преуменьшить катастрофические экономические последствия для союзников. Слова о "нравственности" и "укреплении стратегических позиций" никоим образом не помогут ЕС обрести независимость от российских энергоресурсов, подчеркивается в статье."За словами Байдена скрывается суровая правда жизни, заключающаяся в том, что США не в состоянии помочь Евросоюзу отказаться от поставок российских энергоресурсов, хотя они близкие союзники. ЕС, бездумно присоединившись к экономической кампании Соединенных Штатов против России, показывает всему миру, каково это — выстрелить себе в ногу", — говорится в материале."Пляски Евросоюза под американскую дудку", по мнению автора, могут нанести ущерб не только энергетической безопасности. Перевод расчетов за газ на рубли наверняка приведет к падению курса евро, поскольку у ЕС попросту не хватает российской валюты. Закупать ее придется на рынке валютно-обменных операций или же у российского Центробанка, что, по сути, будет означать отмену санкций, касающихся SWIFT. США, возможно, удастся сохранить позиции доллара, но евро в этой ситуации ждут самые большие потери.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, а в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/sanktsii-1780834755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

джо байден, россия, сша, москва, евросоюз, китай