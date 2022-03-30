https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780804586.html

Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев

Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев

Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:12

2022-03-30T10:12

2022-03-30T10:35

в мире

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220330/rossiya-1780805381.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, россия