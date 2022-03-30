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Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
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Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев
Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:12
2022-03-30T10:35
в мире
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, дмитрий медведев, россия
10:12 30.03.2022 (обновлено: 10:35 30.03.2022)
 
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: санкции не достигли результатов, о которых заявили на Западе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:17
Глобально ограничить Россию не получается, заявил Медведев
 
В миреДмитрий МедведевРоссия
 
 
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