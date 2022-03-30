https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780804586.html
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев
Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:12
2022-03-30T10:12
2022-03-30T10:35
в мире
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Санкции, введенные против России, пока не достигают целей, о которых заявили западные политики, блокировка банков не принесла существенного результата, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220330/rossiya-1780805381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий медведев, россия
10:12 30.03.2022 (обновлено: 10:35 30.03.2022)
Блокировка банков не дала результата, которого ждал Запад, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: санкции не достигли результатов, о которых заявили на Западе