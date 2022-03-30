https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780804286.html

Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев

Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев

Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:08

2022-03-30T10:32

в мире

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

стамбул

европа

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших "друзей" в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчетов за газ с недружественными странами", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть все это в хронике дня", и не более."Вот Байден ведь недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль. No comment", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html

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Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, стамбул, европа