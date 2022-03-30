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Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
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Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев
Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев
Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:08
2022-03-30T10:32
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
стамбул
европа
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших "друзей" в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчетов за газ с недружественными странами", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что "коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть все это в хронике дня", и не более."Вот Байден ведь недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль. No comment", - сказал Медведев.
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в мире, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, стамбул, европа
10:08 30.03.2022 (обновлено: 10:32 30.03.2022)
 
Россия оказалась готова к атакам Запада, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия оказалась готова к атакам Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия оказалась готова к вполне предсказуемым атакам Запада, и это обидно для ее "друзей" в Европе и за океаном, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. Это обидно для наших "друзей" в Европе и за океаном. Особенно на фоне переговоров в Стамбуле, а также российского решения в вопросе рублевых расчетов за газ с недружественными странами", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "коллапс – только в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть все это в хронике дня", и не более.
"Вот Байден ведь недавно признался, что санкции никого не остановят, но важно, чтобы сохранялась боль. No comment", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:07
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев
 
В миреСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевСтамбулЕвропа
 
 
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