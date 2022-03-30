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Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
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Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев
"Адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, она может распространиться на весь мир, заявил... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:07
2022-03-30T10:55
экономика
россия
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, она может распространиться на весь мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", - написал он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что увеличивается глобальная инфляция."Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир", - добавил он.
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экономика, россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии
10:07 30.03.2022 (обновлено: 10:55 30.03.2022)
 
Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: адские cанкции Запада против России возвращаются бумерангом

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, она может распространиться на весь мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", - написал он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что увеличивается глобальная инфляция.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:00
В США назвали признак неэффективности антироссийских санкций
"Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир", - добавил он.
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевСанкции в отношении России
 
 
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