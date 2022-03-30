https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780803715.html

Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев

Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, заявил Медведев

"Адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, она может распространиться на весь мир, заявил... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:07

2022-03-30T10:07

2022-03-30T10:55

экономика

россия

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Адские" санкции против России возвращаются на Запад бумерангом, похоже, что в Европе начинается рецессия, она может распространиться на весь мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Спустя всего несколько недель после введения "адских" санкций против России ожидаемо выяснилось, что они возвращаются на Запад бумерангом", - написал он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что увеличивается глобальная инфляция."Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир", - добавил он.

https://ria.ru/20220330/mir-1780802387.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий медведев, санкции в отношении россии